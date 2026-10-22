معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: هنر در کنار بازتاب مشکلات و دردهای جامعه باید ظرفیت ها، راهکارها و امید به آینده را نیز به تصویر بکشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسین زاده شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» در بجنورد اظهار کرد: کشور ما از سال گذشته روز‌های سختی را پشت سر گذاشته و درگیر جنگ و سوگواری بوده است و در چنین شرایطی، هنر می‌تواند به جامعه برای عبور از فضای سوگ و بازگشت نشاط و امید کمک کند.

وی افزود: از این رو هر رویدادی که با زبان هنر بتواند به شادی آفرینی، امیدبخشی و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند، ارزشمند و دارای اهمیت است.

وی با اشاره به نقش موسیقی، عکس، فیلم و دیگر شاخه‌های هنری در پرداختن به مسائل جامعه گفت: هنر نباید تنها به بیان درد‌ها و مشکلات محدود شود، بلکه باید برای مسایل راهکار ارایه کند و ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود را نیز به نمایش بگذارد.

حسین زاده با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به روستا‌ها اظهار کرد: باید گفتمان خود را از «حمایت گری» به سمت «توسعه» تغییر دهیم چرا که روستاییان خود بهترین افرادی هستند که می‌توانند مسیر توسعه مناطقشان را رقم بزنند.

معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: مردم با وجود همه دشواری‌ها ایستاده‌اند و ما در برابر این ایستادگی سر تعظیم فرود می‌آوریم و وظیفه داریم هر آنچه در توان داریم برای خدمت به آنان به کار بگیریم.

هنرمندان روایتگر ظرفیت‌های روستا باشند

حسین زاده همچنین از هنرمندان خواست در کنار جهانی کردن مسائل و دغدغه‌های جوامع محلی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستا‌ها و عشایر ایران را نیز به جهان معرفی کنند.

وی گفت: هنرمندان در جهانی کردن روایت‌ها و درد‌های مردم نقش مهمی دارند و باید با استفاده از این ظرفیت، واقعیت ها، توانمندی‌ها و امید موجود در جامعه روستایی را نیز به تصویر بکشند.

حسین زاده با ابراز خرسندی از حضور در جشنواره «هزار و یک روایت» پیشنهاد کرد: این رویداد در دوره‌های آینده به سمت موضوع محوری حرکت کند تا هر سال علاوه بر بازتاب بخشی از مشکلات و دغدغه‌های روستا و عشایر، راهکار‌ها و چشم انداز‌های امیدبخش نیز در آثار هنری مورد توجه قرار گیرد.

سفر ۲ روزه به خراسان شمالی

خراسان شمالی از روز چهارشنبه میزبان عبدالکریم حسین زاده معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه است.

این سفر ۲ روزه با هدف حضور در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» و بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های فرهنگی، اقتصادی و توسعه‌ای استان انجام شد.

شرکت در نشست شورای اداری خراسان شمالی، دیدار با فعالان اقتصادی و توسعه‌ای روستا‌ها و بازدید میدانی از مناطق روستایی از دیگر برنامه‌های این سفر بود.