باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حجت‌الاسلام والمسلمین نظری منفرد، استاد حوزه علمیه قم، عصر امروز در اولین روز از ایام فاطمیه اول که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و عموم شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: تشیع واقعاً به حضرت صدیقه طاهره(س) بدهکار است و اگر فداکاری‌های آن حضرت نبود، معلوم نبود الان چه وضعیتی داشتیم.

این استاد حوزه در ادامه با اشاره به شرایط حساس پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: در آن شرایط حساس، حرکت حضرت زهرا(س) که محک میان حق و باطل بودند، واقعاً برجسته و مهم است. رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: خدای متعال با خشم فاطمه زهرا(س) خشمگین و با رضای آن حضرت راضی می‌شوند، لذا آن حضرت محک حق و باطل است.

نظری منفرد با بیان اینکه مردم بعد از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) وا دادند و در امتحان الهی مردود شدند، تأکید کرد: دنیاطلبی اصلی‌ترین دلیل انحراف خواص و عموم مردم است و ریشه بسیاری از تزلزل‌ها و رنگ عوض کردن‌ها همین حب دنیاست. به عنوان مثال، شبث بن ربعی از اصحاب رسول گرامی اسلام(ص) بود، اما بعداً مرتد شد و سرانجام در کربلا آن جنایات بزرگ را رقم زد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ایمان و لزوم تقویت آن ابراز داشت: این تغییر موضع افراد در کنار دنیاطلبی، نشان از عدم عقیده سالم است؛ چراکه اگر شخصی اعتقادات صحیح و محکمی داشته باشد، این‌قدر تغییر موضع نمی‌دهد. در روایات اشاره شده که عده‌ای ایمانشان عاریتی است و ایمان در وجودشان رسوخ نکرده است، اما برعکس، کسانی هستند که ایمان به خدای متعال در عمق وجودشان رسوخ کرده است؛ همان‌گونه که اصحاب امام حسین(ع) این‌قدر ثابت‌قدم و محکم بودند، به خاطر شدت ایمان آنان بود.

سخنران این مراسم با اشاره به نقش خواص در صدر اسلام و انحراف آنان خاطرنشان کرد: باید اول پایه ایمان را محکم کرد؛ چراکه مشکل امروز جامعه ما در همین موضوع است و اگر جوانان ما از ایمانی محکم و اعتقادات صحیح برخوردار نباشند، با وجود فضای مجازی امکان لغزش آنان وجود دارد. در زمان حضرت زهرا(س) نیز برخی خواص جامعه امتحان خوبی پس ندادند؛ یکی از این خواص، زبیر بود که ابتدا از طرفداران امیرالمومنین(ع) بود، اما بعداً در جنگ جمل مقابل حضرت ایستاد و جنگید.