 مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت : در پی بارش شدید باران و وقوع سیلال امدادرسانی به متاثرین از سیلاب در مناطق روستایی سلماس و ماکو آذربایجان غربی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی،مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بارش‌های متوالی و شدید باران در ماکو و سلماس  منجر به بروز پدیده‌های سیلابی و آب‌گرفتگی در چندین نقطه روستایی از این شهرستان ها شده و وضعیت آماده‌باش کامل تمامی شعب هلال احمر در شهرستانهای استان اعلام شده است.

وی ادامه داد: در روستای اولنلر ماکو تعداد ۷ خانه مسکونی به استعداد ۲۴ نفر متاثر از حادثه سیل بودند که با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از آب تخلیه و ایمن سازی شدند.

محبوبی افزود:همچنین وقوع سیل در روستاهای شوریک -سیلاب-کانیان-شکریازی-مافی کندی سلماس به ۱۷ منزل مسکونی به استعداد ۷۸ نفر خسارت وارد کرد که با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از سیلاب تخلیه و ایمن سازی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان افزود:متاسفانه در روستای کانیان سلماس یک دختر ۱۰ ساله و یک پیرمرد ۶۳ ساله بر اثر سیل فوت و ۲ نفر مصدوم شدند که فوتی های حادثه پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب توسط اکیپ هلال احمر به مراجع ذی صلاح تحویل و مصدومین به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد:نجاتگران هلال احمر همچنین در حال جستجو مفقودی احتمالی این سیلاب می باشند.

به گفته محبوبی ۹ تیم عملیاتی هلال احمر به استعداد ۴۳ نفر در حال امدادرسانی می باشند و عملیات امدادرسانی به متاثرین از سیل همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: وقوع سیلاب و آبگرفتگی ، هلال احمر
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