سیل در سلماس و ماکو؛ ۲ کشته، ۶ مصدوم و ۲ مفقودی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از جان‌باختن ۲ نفر، مصدومیت ۶ نفر و مفقود شدن ۲ نفر در پی وقوع سیلاب در شهرستان سلماس خبر داد و گفت: عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی در مناطق سیل‌زده استان همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی با اشاره به بارش‌های شدید و متوالی باران در شهرستان‌های ماکو و سلماس اظهار کرد: این بارش‌ها موجب وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در چندین نقطه روستایی شده و در پی آن، تمامی شعب هلال احمر استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشترین خسارت سیلاب در روستای کانیان شهرستان سلماس گزارش شده است، افزود: در این روستا، یک دختر ۱۰ ساله و یک مرد ۶۳ ساله بر اثر سیلاب جان باختند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند. پیکر جان‌باختگان پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب، به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد و مصدومان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی ادامه داد: در پی گرفتار شدن ۱۱ خودرو در سیلاب و احتمال وجود مفقودان، تیم‌های تخصصی جست‌و‌جو و نجات در حال بررسی میدانی منطقه هستند و عملیات برای یافتن ۲ مفقودی احتمالی ادامه دارد.

محبوبی همچنین از آب‌گرفتگی و خسارت به منازل مسکونی در مناطق روستایی خبر داد و گفت: در روستای اولنلر شهرستان ماکو، ۷ منزل مسکونی با ۲۴ نفر ساکن دچار آب‌گرفتگی شدند. همچنین در روستا‌های شوریک، سیلاب، کانیان، شکریازی و مافی‌کندی سلماس، ۱۷ منزل مسکونی با ۷۸ نفر ساکن تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که با حضور نیرو‌های هلال احمر، عملیات تخلیه آب و ایمن‌سازی منازل انجام شد.

وی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی در مناطق آسیب‌دیده تصریح کرد: ۹ تیم عملیاتی هلال احمر با ۴۳ نیروی امدادی در حال خدمت‌رسانی به سیل‌زدگان هستند و تمامی شعب جمعیت هلال احمر استان برای مقابله با پیامد‌های احتمالی سیلاب در آماده‌باش کامل قرار دارند.

برچسب ها: وقوع سیلاب و آبگرفتگی ، هلال احمر
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