مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از جان‌باختن ۲ نفر، مصدومیت ۶ نفر و مفقود شدن ۲ نفر در پی وقوع سیلاب در شهرستان سلماس خبر داد و گفت: عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی در مناطق سیل‌زده استان همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی با اشاره به بارش‌های شدید و متوالی باران در شهرستان‌های ماکو و سلماس اظهار کرد: این بارش‌ها موجب وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در چندین نقطه روستایی شده و در پی آن، تمامی شعب هلال احمر استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشترین خسارت سیلاب در روستای کانیان شهرستان سلماس گزارش شده است، افزود: در این روستا، یک دختر ۱۰ ساله و یک مرد ۶۳ ساله بر اثر سیلاب جان باختند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند. پیکر جان‌باختگان پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب، به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد و مصدومان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی ادامه داد: در پی گرفتار شدن ۱۱ خودرو در سیلاب و احتمال وجود مفقودان، تیم‌های تخصصی جست‌و‌جو و نجات در حال بررسی میدانی منطقه هستند و عملیات برای یافتن ۲ مفقودی احتمالی ادامه دارد.

محبوبی همچنین از آب‌گرفتگی و خسارت به منازل مسکونی در مناطق روستایی خبر داد و گفت: در روستای اولنلر شهرستان ماکو، ۷ منزل مسکونی با ۲۴ نفر ساکن دچار آب‌گرفتگی شدند. همچنین در روستا‌های شوریک، سیلاب، کانیان، شکریازی و مافی‌کندی سلماس، ۱۷ منزل مسکونی با ۷۸ نفر ساکن تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که با حضور نیرو‌های هلال احمر، عملیات تخلیه آب و ایمن‌سازی منازل انجام شد.

وی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی در مناطق آسیب‌دیده تصریح کرد: ۹ تیم عملیاتی هلال احمر با ۴۳ نیروی امدادی در حال خدمت‌رسانی به سیل‌زدگان هستند و تمامی شعب جمعیت هلال احمر استان برای مقابله با پیامد‌های احتمالی سیلاب در آماده‌باش کامل قرار دارند.

برچسب ها: وقوع سیلاب و آبگرفتگی ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
مدیرکل هواشناسی فارس خبر داد؛
هشدار درباره وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در فارس
سیل شب گذشته زیرساخت‌های ۷ روستای مشگین‌شهر را از بین برد
تردد در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری عامل نزاع خیابانی در روستای بند ارومیه
تبدیل آذربایجان‌غربی به قطب لجستیکی کشور با جدیت دنبال می‌شود
آخرین اخبار
دستگیری عامل نزاع خیابانی در روستای بند ارومیه
تبدیل آذربایجان‌غربی به قطب لجستیکی کشور با جدیت دنبال می‌شود
جریمه سنگین ۵۰ هزار میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی در آذربایجان‌غربی
تحول در معیشت مددجویان کمیته امداد سلماس با ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی
امدادرسانی هلال‌احمر به ۱۶۱ سیل‌زده در سلماس/ فعالیت ۱۳ تیم عملیاتی و توزیع اقلام امدادی
۹۲ متخلف شکار و صید در آذربایجان‌غربی به دام افتادند
راه‌اندازی سایت سیار همراه اول در روستاهای سیل‌زده سلماس
خسارت سیل به بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی سلماس
۸۰ درصد تالاب‌های سولدوز و درگه‌سنگی آبگیری شد