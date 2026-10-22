باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید موضوعات مربوط به خدمات ماهواره‌ای نظامی استارلینک و جنگ اوکراین باید در چارچوب سیاست کلی دولت دونالد ترامپ در قبال روسیه و اوکراین بررسی شود، نه به عنوان موضوعی که محور آن ایلان ماسک است.

ونس در پاسخ به پرسشی درباره درخواست برخی جمهوری‌خواهان برای تحقیق درباره این موضوع، از موضع ایلان ماسک دفاع کرد. رئیس شرکت اسپیس‌ایکس پیش‌تر گفته بود تصمیم‌گیری درباره خدمات استارلینک در اوکراین بر عهده پنتاگون یا رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.

ونس گفت ماسک یک شرکت خصوصی را اداره می‌کند و طبیعی است که نخواهد بدون هدایت دولت آمریکا، در جنگ میان دو کشور دخالت کند. او تأکید کرد مسئله اصلی این است که سیاست آمریکا در قبال روسیه و اوکراین چه خواهد بود.

در روز‌های اخیر، نقش خدمات ماهواره‌ای شرکت ماسک در جنگ اوکراین و نحوه استفاده از این فناوری در حمایت نظامی از کی‌یف، به موضوعی حساس در روابط آمریکا، روسیه و اوکراین تبدیل شده است.

اوکراین ۱۲ و ۱۳ اکتبر (۲۰ و ۲۱ مهر) از اختلالات شدید در سیستم استارلینک خبر داد. در آن زمان گفته شد که سرعت پایانه‌های ماهواره‌ای مورد استفاده روی پهپاد‌ها محدود شده است؛ به‌طوری‌که با عبور وسیله از سرعت حدود ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، اتصال مختل می‌شد. این محدودیت توان پهپاد‌های اوکراینی برای رهگیری پهپاد‌های سریع روسیه و انجام برخی عملیات نظامی را کاهش داد.

گفته شده اتصال هنگام حرکت طی چند روز بعد تا حدی برقرار شد، اما سقف سرعت همچنان باقی ماند.

در ادامه، رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام غربی گزارش داد که دستور محدودسازی از داخل کاخ سفید صادر شده، اما هویت فرد صادرکننده را مشخص نکرد.

سی‌بی‌اس می‌گوید که تصمیم محدودسازی را خود ایلان ماسک گرفته است؛ هرچند منابع گفتند او پیش از تصمیم با مقام‌های دولت آمریکا گفت‌و‌گو کرده بود.

در همین حال، ترامپ دخالت خود در صدور دستور را رد کرد و پیت هگست، وزیر جنگ، نیز گفت پنتاگون دستوری برای ایجاد اختلال صادر نکرده است.

منبع: آناتولی