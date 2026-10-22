باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسن نجمی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی درباره پرداختن به مشاهیر استان در قالب آثار نمایشی گفت: در رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» که یازدهمین نقطه این رویداد ملی است، شبکه‌های مختلف ملی، استانی و برون مرزی مباحث مختلف ظرفیت‌های استان را به نمایش می‌گذارند. در حوزه نمایش‌های رادیویی و تلویزیونی اهتمام جدی در این حوزه صورت گرفته و همچنان به سرمایه‌های جدی‌تری نیاز است.

نجمی ادامه داد: اکنون یک سریال رادیویی از امیرکبیر، آقا نورالدین عراقی و آیت‌الله اراکی تولید شده است. همچنین، یک تله فیلم از کربلایی کاظم ساروقی ساخته شده است. طرح این تله فیلم آماده و به رسانه ملی ارائه شده، تا در دستور تولید قرار گیرد.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی استان مرکزی را سرشار از مشاهیر و سرآمدان توصیف و بر لزوم ساخت آثار نمایشی در این حوزه تاکید کرد. به گفته وی، باید کار‌های نمایشی جدی تری در این عرصه صورت گیرد. در حوزه تلویزیون نیز یک تله تئاتر را درباره شخصیت امیرکبیر آماده تولید داریم و همچنان طرح‌های مختلفی برای معرفی مفاخرمان در دست تولید است.

وی درباره لزوم تامین اعتبارات توضیح داد: برای تولید باقی شخصیت‌ها منتظر تامین اعتبارات هستیم. اکنون سه موسیقی را با مرکز موسیقی و سرود سازمان صداوسیما توافق کرده‌ایم، که درباره سلمان ساوجی، فخرالدین عراقی و ادیب‌الممالک فراهانی است. از آنجایی که در حوزه نمایشی نیاز جدی به تزریق اعتبارات داریم، ان‌شاء‌الله به محض تامین اعتبارات چه از سمت سرمایه‌گذاران داخل استان و چه خارج از استان، تولید آثار نمایشی صورت گیرد.