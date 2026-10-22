باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، در ابتدای سی‌وششمین نشست هم‌افزایی حج که امروز در قم برگزار شد،با گرامیداشت یاد امام راحل، امام شهید امت، شهدا و علمای بزرگ جهان اسلام، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه بر لزوم بهره‌گیری از این ایام برای ترویج معارف فاطمی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در ادامه با اشاره به سه دوره برگزاری حج پس از انقلاب اسلامی گفت: دوره نخست به دهه ۶۰ بازمی‌گردد، دوره دوم از مسئولیت آیت‌الله ری‌شهری تا پیش از حادثه منا ادامه یافت و دوره سوم با حادثه منا آغاز شد و سپس تحریم‌ها و کرونا بر آن تأثیر گذاشت.

نواب، دوره سوم را دشوارتر دانست و افزود: در شرایط کنونی، به‌جز فرودگاه مدینه، تقریباً همه فرودگاه‌های عربستان بسته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نواب، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های مربوط به عمره گفت: رایزنی‌ها برای فراهم شدن شرایط برگزاری این سفر زیارتی همچنان ادامه دارد و مسئولان در حال بررسی راهکارهای لازم برای ازسرگیری آن هستند.

وی در ادامه با اشاره به نقش دولت در تعیین وضعیت ارز مورد نیاز عمره تصریح کرد: دولت نیز وضعیت ارز مورد نیاز عمره را مشخص خواهد کرد تا امکان برنامه‌ریزی در این زمینه فراهم شود و زائران بتوانند با اطلاع از شرایط، برای این سفر معنوی آماده شوند.

نواب خاطرنشان کرد: با مشخص شدن وضعیت ارز و فراهم شدن شرایط، سازمان حج و زیارت می‌تواند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای برگزاری عمره انجام دهد و زمینه اعزام زائران به سرزمین وحی را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج با تأکید بر صیانت از حقوق زائران در شرایط ارزی موجود گفت: رایزنی با دولت و بانک مرکزی برای تأمین ارز حج ۱۴۰۶ ادامه دارد و هیئتی از سازمان حج نیز نیمه دوم آبان‌ماه برای پیگیری امور حج عازم عربستان می‌شود.