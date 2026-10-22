باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شرکت هواپیمایی آمریکایی «امریکن ایرلاینز» به دلیل افزایش هزینه سوخت، پیش‌بینی خود از زیان سالانه را افزایش داد.

بر اساس بیانیه این شرکت، درآمد امریکن ایرلاینز در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی با رشد ۱۹.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۶.۳۴ میلیارد دلار رسید. با این حال، هزینه سوخت شرکت در همین دوره ۶۷.۵ درصد افزایش یافت و به ۴.۶۴ میلیارد دلار رسید.

امریکن ایرلاینز اعلام کرد که در سه‌ماهه سوم، به‌طور متوسط برای هر گالن سوخت ۳.۸۵ دلار پرداخت کرده است.

این شرکت در سه‌ماهه سوم سال جاری ۲۶۹ میلیون دلار زیان خالص ثبت کرد و زیان هر سهم آن به ۰.۴۱ دلار رسید. این در حالی است که زیان خالص شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۴ میلیون دلار بود.

این شرکت پیش‌بینی کرده است زیان هر سهم آن در مجموع سال ۲۰۲۶ بین یک تا ۱.۶ دلار باشد؛ برآوردی که فشار ناشی از افزایش هزینه‌های عملیاتی، به‌ویژه سوخت بر عملکرد مالی شرکت را نشان می‌دهد.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در عرضه نفت و سوخت، هزینه شرکت‌های هواپیمایی جهان را افزایش داده و سودآوری این صنعت را تحت فشار قرار داده است.

انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی در اوایل تابستان امسال، پیش‌بینی سود خالص صنعت هوانوردی جهان را از ۴۱ میلیارد دلار به ۲۳ میلیارد دلار کاهش داد و اعلام کرد هزینه سوخت شرکت‌ها ممکن است در سال جاری به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار برسد.

منبع: آناتولی