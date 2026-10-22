باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تماس با ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس، از او خواسته است محدودیت‌های استفاده اوکراین از سامانه ماهواره‌ای استارلینک را لغو کند.

بر اساس این گزارش، عملکرد استارلینک اندکی پس از گفت‌وگوی ترامپ و ماسک به وضعیت عادی نزدیک‌تر شد. با این حال، برخی مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که این سامانه هنوز به‌طور کامل به عملکرد پیشین خود بازنگشته است.

وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ترامپ از ادامه محدودیت سرعت استارلینک در حدود ۱۶۰ کیلومتر در ساعت ابراز نارضایتی کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پیش‌تر گفته بود سرعت استارلینک برای این کشور هنوز به حالت عادی بازنگشته است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که طی روز‌های آینده با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت‌و‌گو کند.

روبیو روز چهارشنبه گفته بود تصمیم‌گیری درباره دسترسی اوکراین به استارلینک بر عهده شرکت اسپیس‌ایکس و مدیرعامل آن، ایلان ماسک است و کاخ سفید در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست. این در حالی است که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده موضوعات مربوط به خدمات استارلینک باید در چارچوب سیاست کلی دولت ترامپ در قبال روسیه و اوکراین بررسی شود، نه به عنوان موضوعی که محور آن ایلان ماسک است.

اوکراین از استارلینک برای ارتباطات نظامی در خطوط مقدم و هدایت عملیات پهپادی استفاده می‌کند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر این سامانه، بنا بر گزارش‌های پیشین، عملیات پهپاد‌های تهاجمی و پدافندی اوکراین علیه روسیه را با اختلال مواجه کرده بود.

منبع: رویترز