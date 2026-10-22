معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی گفت: تولید کشاورزی ایران با وجود کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی آب افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی، ظهر امروز در آیین تجلیل از برگزیدگان و نمونه‌های بخش کشاورزی استان مرکزی که همزمان با هفته فرهنگی و روز اراک برگزار شد، با اشاره به شرایط کم‌سابقه خشکسالی و محدودیت منابع آبی کشور گفت: با وجود کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی آب تخصیصی به بخش کشاورزی و چالش‌های اقتصادی، میزان تولید محصولات کشاورزی کشور در سال زراعی گذشته از حدود ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۷ میلیون تن افزایش یافت.

وی با اشاره به شرایط دشوار سال زراعی گذشته اظهار کرد: کشور در این دوره با خشکسالی سنگین، پراکنش نامناسب بارندگی‌ها در مناطق کشاورزی، پیامد‌های تحریم و جنگ و همچنین اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی مواجه بود که مجموعه این عوامل چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را برای بخش کشاورزی ترسیم می‌کرد، اما تلاش فعالان این حوزه موجب شد سالی پرافتخار در تولید محصولات کشاورزی رقم بخورد.

آنجفی با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیان کرد: در شرایطی که بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور رشد منفی را تجربه کردند، بخش کشاورزی با ثبت رشد مثبت به کمک اقتصاد کشور آمد و میزان تولیدات این بخش از حدود ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۷ میلیون تن رسید.

معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی با اشاره به کاهش منابع آبی در اختیار بخش کشاورزی تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه توسعه، سهم بخش کشاورزی از منابع آب قابل برنامه‌ریزی باید حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب باشد، اما میزان آب در اختیار این بخش به حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و با کمبود ۱۵ میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌ایم.

وی افزود: بر اساس محاسبات کارشناسی، این میزان کاهش منابع آبی باید به افت دست‌کم ۳۰ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی منجر می‌شد، اما با استفاده از دانش نوین، به‌روزرسانی روش‌های تولید و تلاش کشاورزان، نه‌تنها کاهش تولید اتفاق نیفتاد، بلکه تولید محصولات کشاورزی به ۱۳۷ میلیون تن افزایش یافت.

آنجفی امنیت غذایی را یکی از ارکان حیاتی امنیت ملی در شرایط تحریم و جنگ دانست و خاطرنشان کرد: کشور در تأمین غذا به ضریب خوداتکایی حدود ۸۵ درصدی دست یافته که با توجه به تنوع تولیدات در جهان، دستاوردی کم‌نظیر محسوب می‌شود و با وجود فشار‌ها و محاصره‌های مختلف، حتی یک روز نیز در تأمین کالا‌های اساسی کشور اختلال ایجاد نشد.

معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی با اشاره به انتقاد‌ها درباره مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: بر اساس گزارش رسمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تمامی گیاهان زراعی از گروه گیاهان آب‌بر خارج شده‌اند و با اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین، میزان مصرف آب تا پنج برابر کاهش یافته است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی افزود: بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی خود را با شرایط جدید کشور وفق داده و با توجه به اقدامات انجام‌شده در زمینه اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری، اتهام هدررفت آب در بخش کشاورزی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

آنجفی با اشاره به مسئولیت وزارت نیرو در مدیریت منابع آب کشور تصریح کرد: متولی مدیریت آب در کشور وزارت نیرو است و زمانی که این وزارتخانه میزان آب قابل برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی را ۵۱ میلیارد مترمکعب اعلام می‌کند، الگوی کشت نیز بر همین مبنا تدوین می‌شود؛ بنابراین باید مسئولیت تخصیص و مدیریت منابع آبی نیز بر اساس وظایف دستگاه متولی مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی با اشاره به تغییر الگوی مصرف آب در تولید محصولات زراعی عنوان کرد: هندوانه که گاهی به طنز از آن به‌عنوان هندوانه مظلوم یاد می‌شود، اکنون در زمره گیاهان کم‌آب‌بر قرار گرفته است و کشاورزان با استفاده از ارقام جدید مقاوم به تنش و روش‌های نوین آبیاری، میزان مصرف آب را به کمتر از یک‌پنجم رسانده‌اند؛ در همین حال، متوسط عملکرد و میزان تولید نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به تحولات ساختاری در بخش کشاورزی بیان کرد: این بخش شاهد یک رنسانس جدید است و برای نخستین بار در دهه‌های گذشته، یارانه نهاده‌ها به‌صورت مستقیم به کشاورزان پرداخت می‌شود که این اقدام موجب حذف رقابت ناسالم برای دریافت نهاده و جلوگیری از ثبت آمار‌های غیرواقعی درباره سطح زیر کشت شده و آمار تولید را به واقعیت نزدیک‌تر کرده است.

آنجفی اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حرکت به سمت قیمت‌های آزاد مبتنی بر عرف جهانی را از دیگر تحولات بخش کشاورزی دانست و افزود: سال گذشته در شرایطی که جو تولید داخل با قیمت ۱۱ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد، قیمت تمام‌شده جو وارداتی با ارز ترجیحی به ۲۵ هزار تومان می‌رسید که در واقع یارانه‌ای از جیب کشاورز برای واردات محصول بود.

وی با اشاره به آثار اصلاح سیاست‌های اقتصادی در بخش کشاورزی اظهار کرد: پس از اصلاح این سیاست‌ها، میزان تولید ذرت کشور از ۳۰۰ هزار تن به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن افزایش یافت و در حوزه دانه‌های روغنی و محصول کلزا نیز امسال بدون اعمال الزام و اجبار، اصلاح اقتصاد تولید موجب افزایش چشمگیر سطح کشت شده است.

معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی با انتقاد از ساختار فعلی توزیع یارانه نان و گندم خاطرنشان کرد: خرید گندم توسط دولت با قیمت تمام‌شده بالا و عرضه آن به نانوایی‌ها با حدود یک‌پنجاهم قیمت واقعی، زنجیره تأمین گندم و نان را با مشکلاتی از جمله ضایعات، سوءمصرف و فساد مواجه کرده است و اصلاح این نظام ضرورت دارد.

آنجفی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه گندم و آرد بیان کرد: دولت گندم را با قیمت مناسب خریداری می‌کند و پس از نگهداری و تبدیل به آرد، آن را در شبکه توزیع قرار می‌دهد، اما عرضه نان با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی، پیامد‌های نامطلوبی در تمام مراحل این زنجیره ایجاد کرده است؛ از این رو اصلاح ساختار یارانه نان و گندم باید با برنامه‌ریزی دقیق و بدون ایجاد تنش و فشار بر مردم دنبال شود.