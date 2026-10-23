باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت فرانسه اعلام کرد موزه‌های لوور، اورسی و پیکاسو در پاریس روز شنبه به دلیل برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمعات اعتراضی جدید تعطیل خواهد بود.

وزارت فرهنگ فرانسه همچنین از تمام مؤسسات تحت نظارت خود خواست تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

این تصمیم در شرایطی اعلام می‌شود که مقام‌های فرانسوی در آستانه دور تازه اعتراضات سراسری، تدابیر امنیتی را تشدید کرده‌اند.

ژان‌دیدیه برژه، معاون وزیر کشور فرانسه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که مقامات بالاترین سطح آماده‌باش را حفظ کرده‌اند و شمار نیرو‌های امنیتی مستقر در جریان اعتراضات جدید، ۲۰ درصد بیشتر از تجمعات هفته گذشته خواهد بود.

به گفته او، مرخصی نیرو‌ها لغو شده و کارکنان فراخوانده شده‌اند.

در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به مقامات محلی دستور داد تظاهرات روز شنبه را به‌جز تجمعات سازمان‌دهی‌شده از سوی اتحادیه‌های کارگری ممنوع کنند.

مقامات همچنین برگزاری تجمعات در سراسر شهر لیون و بخش مرکزی تولون را برای روز شنبه ممنوع کرده‌اند و از صاحبان فروشگاه‌ها خواسته‌اند برای حفاظت از املاک خود تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند.

هفته گذشته، معترضان جنبش جلیقه‌زرد‌ها و دانشجویان در سراسر فرانسه در اعتراض به هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت تجمع کردند. در پی خشونت‌ها و وارد شدن خسارت به کسب‌وکار‌ها و ساختمان‌های عمومی، در برخی مناطق مقررات منع رفت‌وآمد برقرار شد.

منبع: آناتولی