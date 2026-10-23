فرانسه در آستانه دور جدید اعتراضات، با افزایش ۲۰ درصدی نیرو‌های امنیتی و تعطیلی موزه‌های مهم پاریس، تدابیر امنیتی را تشدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت فرانسه اعلام کرد موزه‌های لوور، اورسی و پیکاسو در پاریس روز شنبه به دلیل برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمعات اعتراضی جدید تعطیل خواهد بود.

وزارت فرهنگ فرانسه همچنین از تمام مؤسسات تحت نظارت خود خواست تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

این تصمیم در شرایطی اعلام می‌شود که مقام‌های فرانسوی در آستانه دور تازه اعتراضات سراسری، تدابیر امنیتی را تشدید کرده‌اند.

ژان‌دیدیه برژه، معاون وزیر کشور فرانسه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که مقامات بالاترین سطح آماده‌باش را حفظ کرده‌اند و شمار نیرو‌های امنیتی مستقر در جریان اعتراضات جدید، ۲۰ درصد بیشتر از تجمعات هفته گذشته خواهد بود. 

به گفته او، مرخصی نیرو‌ها لغو شده و کارکنان فراخوانده شده‌اند.

در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به مقامات محلی دستور داد تظاهرات روز شنبه را به‌جز تجمعات سازمان‌دهی‌شده از سوی اتحادیه‌های کارگری ممنوع کنند.

مقامات همچنین برگزاری تجمعات در سراسر شهر لیون و بخش مرکزی تولون را برای روز شنبه ممنوع کرده‌اند و از صاحبان فروشگاه‌ها خواسته‌اند برای حفاظت از املاک خود تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند.

هفته گذشته، معترضان جنبش جلیقه‌زرد‌ها و دانشجویان در سراسر فرانسه در اعتراض به هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت تجمع کردند. در پی خشونت‌ها و وارد شدن خسارت به کسب‌وکار‌ها و ساختمان‌های عمومی، در برخی مناطق مقررات منع رفت‌وآمد برقرار شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، موزه لوور ، امانوئل مکرون
خبرهای مرتبط
مکرون دستور ممنوعیت تظاهرات در روز شنبه را صادر کرد
کشته شدن دو نفر در سقوط جنگنده فرانسوی
لوپن: دولت مکرون کنترل اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها را از دست داده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشته شدن دو نفر در سقوط جنگنده فرانسوی
وال‌استریت ژورنال: ترامپ خواستار لغو محدودیت‌های استارلینک در اوکراین شد
پوتین: روسیه آماده ازسرگیری مذاکرات برای توافق نهایی صلح در اوکراین است
زیان چندصد میلیون دلاری هواپیمایی آمریکایی به دلیل جهش قیمت سوخت
عراق: اجازه نمی‌دهیم از خاک کشور برای حمله به عربستان استفاده شود
ونس: موضوع استارلینک به سیاست آمریکا در قبال روسیه و اوکراین مربوط است
تعطیلی موزه‌های مهم پاریس در آستانه اعتراضات جدید فرانسه
ادعای ترامپ: هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود
آخرین اخبار
ادعای ترامپ: هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود
تعطیلی موزه‌های مهم پاریس در آستانه اعتراضات جدید فرانسه
پوتین: روسیه آماده ازسرگیری مذاکرات برای توافق نهایی صلح در اوکراین است
وال‌استریت ژورنال: ترامپ خواستار لغو محدودیت‌های استارلینک در اوکراین شد
زیان چندصد میلیون دلاری هواپیمایی آمریکایی به دلیل جهش قیمت سوخت
ونس: موضوع استارلینک به سیاست آمریکا در قبال روسیه و اوکراین مربوط است
کشته شدن دو نفر در سقوط جنگنده فرانسوی
عراق: اجازه نمی‌دهیم از خاک کشور برای حمله به عربستان استفاده شود
ادعای ترامپ درباره تلاش ایران برای افزایش قیمت نفت پیش از انتخابات کنگره
انگلیس پس از دو دهه، تولید سلاح‌های سنگین را از سر گرفت 
صحت نگاه ایرانیان به رژیم‌های آمریکایی و صهیونی
کشته شدن دو نیروی امنیتی سوریه در عملیات علیه داعش 
قیمت نفت برنت به بالاترین سطح از اردیبهشت رسید
مکرون دستور ممنوعیت تظاهرات در روز شنبه را صادر کرد
نظرسنجی سی‌ان‌بی‌سی: رضایت از عملکرد اقتصادی ترامپ به پایین‌ترین سطح تاریخی رسید
انصارالله از حمله به وزارت دفاع، تاسیسات آرامکو و دو فرودگاه عربستان خبر داد
تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی مرز ایران
انصارالله: ارتش عربستان یک قایق تفریحی هندی را هدف قرار داده است
نتانیاهو گزارش مخالفت ترامپ با حمله به ایران را رد کرد
هشدار چین درباره گسترش درگیری‌های خاورمیانه به شاخ آفریقا
الجزیره: آیا روسیه می‌تواند میانجی توافق جدیدی میان ایران و آمریکا شود؟
ریابکوف: حل‌وفصل بحران اوکراین در صدر روابط روسیه و آمریکا قرار دارد
ترامپ: نشست احتمالی با پوتین و شی باید به خلع سلاح هسته‌ای بپردازد
سی‌بی‌اس: حملات یمن هزینه پدافند هوایی عربستان را افزایش داده است
ادعای وال‌استریت ژورنال: واشنگتن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کند
نماینده کنگره آمریکا: نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان هنوز پایان نیافته است
درخواست دوباره ونزوئلا از لندن برای بازگرداندن دارایی‌ها
هشدار پیونگ یانگ به سئول: کره‌شمالی آماده پاسخ به هرگونه تحریک است
ادعای ترامپ: جنگ اوکراین و جنگ علیه ایران به‌زودی پایان می‌یابند