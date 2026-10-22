سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه ایالات متحده، آمریکا را جنایتکارترین کشور تاریخ دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا پنجشنبه شب ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: روبیو درباره ایران: ما با یک کشور روبرو هستیم که به صراحت اعلام می‌کند «ما کشتی‌های تجاری را هدف قرار می‌دهیم ... .» شما چنین رفتاری را از زمان جنگ جهانی دوم ندیده‌اید.



وی در پاسخ به این اظهارت وزیر امور خارجه آمریکا افزود: با کشوری مواجه هستیم که در حال مذاکره، با سبوعیت تمام در یک لحظه ۱۶۸ کودک و تعدادی ورزشکار را با بمب‌های ممنوعه و ۱۰۴ دریانورد را در یک کشور غریب و یک عروسی را در همان کشوری که آنان با آن روبرو بودند، به قتل رساندند.



سخنگوی ارتش نوشت: شما از دوران باستان تاکنون چنین جنایتکارانی دیده‌اید؟