باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در جهت برقراری نظم و امنیت اقدام به عملیات‌های متعددی همچون خروج زمین‌های ملی از دست متصرفان، کشف موتورسیکلت قاچاق و توقیف دام‌های بدون مجوز کرد.

رفع تصرف اراضی ملی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد ریال

فرمانده انتظامی استان فارس از رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در یکی از مناطق شهرستان مهر خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: در پی شکایت نماینده اداره منابع طبیعی مبنی بر تصرف حدود ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی توسط تعدادی از اهالی در چند منطقه شهرستان مهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی به همراه نماینده و کارشناس منابع طبیعی و هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و حدود ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف و اقدام به تغییر کاربری شده بود، را به بیت‌المال بازگرداندند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص ۴ نفر که هنگام ماموریت ایجاد تنش می‌کردند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار ملکی بیان کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

عامل نزاع و درگیری در پیاده راه سلامت شیراز دستگیر شد

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل نزاع دسته جمعی در پیاده راه "استاد شجریان" شیراز خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در پیاده راه استاد شجریان شیراز، ماموران انتظامی کلانتری ۲۳ گلدشت معالی اباد به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۵ نفر با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده که منجر به مصدومیت ۲ نفر از طرفین دعوا شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی افراد ضارب شناسایی شدند و طی چند عملیات جداگانه آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اضافه کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

عامل تهدید به انتشار تصاویر خصوصی در زرین دشت دستگیر شد

فرمانده انتظامی زرین‎دشت گفت: فردی که اقدام به اغفال و تهدید انتشار تصاویر شخصی یک خانم در شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌کرد، در این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی زرین‎دشت اظهار کرد: در پی شکایت خانمی جوان مبنی بر اینکه فردی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از اعتماد او سوء استفاده و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی و اقدام به اخاذی می‎ کند، لذا بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

او با بیان اینکه ماموران با اقدامات فنی موفق شدند متهم را شناسایی و او را دستگیر کنند، گفت: متهم ۳۸ ساله در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی خود اقرار کرد و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف موتورسیکلت ۲۰ میلیارد ریالی قاچاق در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون، بیان کرد: در جهت طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با اقدامات فنی از خبری مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در منزلی مسکونی مطلع شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از منزل مورد نظر موفق به کشف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین کاوازاکی بدون هرگونه مدارک گمرکی و قانونی شدند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت قاچاق کشف شده بنا به اعلام کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این حصوص یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف دام‌های بدون مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز گفت: در بازرسی از ۲ دستگاه خودروی باری، ۶۵ راس دام بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی شیراز هنگام پایش و کنترل خودرو‌های عبوری در مبادی ورودی این شهرستان به ۲ دستگاه نیسان حامل دام مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه، ماموران مطلع شدند که خودرو‌های وانت در مجموع حامل ۶۵ راس گوسفند بدون مدارک قانونی است که رانندگان قصد انتقال آنها را به استان‌های جنوبی دارند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش احشام مشکوفه ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان به همراه اموال مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان شدند.

منبع: پلیس فارس