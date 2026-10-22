سخنگوی وزارت امور خارجه به استفاده از لفظ «درگیری ایران»(Iran conflict) در موضع‌گیری‌های برخی طرف‌ها از جمله در بیانیه مشترک مقامات قطر - فرانسه واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در واکنش به استفاده از لفظ «درگیری ایران» (Iran conflict) در موضع‌گیری‌های برخی طرف‌ها از جمله در بیانیه مشترک مقامات قطر-فرانسه، در شبکه ایکس نوشت: «لطفا به دنبال پنهان‌کردن حقیقت در پشت تعابیر گمراه‌کننده نباشید. چیزی به نام «درگیری ایران» وجود ندارد؛ حقیقت آشکار، «جنگ تجاوزکارانه علیه ایران» است که آمریکا و اسرائیل به راه انداخته‌اند.

وی افزود: امتناع از نامیدن «تجاوز» به نام واقعی‌اش، بی‌طرفی نیست بلکه نوعی مسئولیت‌گریزی اخلاقی است. اگر از شجاعت اخلاقی لازم برای نام‌بردن از «تجاوز» و معرفی «متجاوز» برخوردار نباشیم، چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که شجاعت مواجهه با بی‌عدالتی و ظرفیت ارائه راه‌حل‌های عملی یا مشارکت معنادار در صلح را داریم؟

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: صلح را نمی‌توان با مماشات با متجاوزان، مشروعیت بخشیدن به تجاوز، محکوم‌کردن قربانی یا قربانی کردن اصول بنیادین بنا کرد.

«تجاوز» را به نام واقعی‌اش بخوانیم

بقائی همچنین با درج لینک مقاله پژوهشی از دانشگاه آمریکایی واشینگتن با عنوان «وقتی پای جنگ در میان است، نامی که بر آن می‌گذاریم اهمیت دارد»، در شبکه ایکس نوشت: «زبان مورد استفاده برای نام‌گذاری جنگ‌ها می‌تواند مسئولیت آغاز آن‌ها را پنهان کند و روایت‌هایی بسازد که در خدمت متجاوزان قرار گیرد. وقتی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، «درگیری ایران» خوانده می‌شود، متجاوزان از قاب روایت حذف می‌شوند و به‌تبع آن، بار مسئولیت به‌طور ضمنی به طرفی منتقل می‌گردد که هدف و قربانی تجاوز بوده است. این نوع نامگذاری، بی‌طرفی نیست بلکه تحریف عامدانه واقعیت در پوشش بی‌طرفی است.

وی افزود: تجاوز را به نام واقعی‌اش بخوانیم، مسئولان آن را مشخص کنیم و اجازه ندهیم زبان دیپلماتیک، حقیقت را پنهان کند.

برچسب ها: فرانسه ، اعتراضات
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صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۳۰ مهر