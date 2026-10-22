رئیس جمهور روسیه از آمادگی این کشور برای ازسرگیری مذاکراتی خبر داد که به «توافق نهایی صلح» ختم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد مسکو آماده است مذاکرات سه‌جانبه با اوکراین را با هدف دستیابی به توافق نهایی صلح از سر بگیرد؛ مذاکراتی که به گفته او، هدف آن صرفا پایان دادن به درگیری نظامی نیست.

پوتین گفت هدف مذاکرات سه‌جانبه جدید، دستیابی به توافق‌هایی برای تضمین امنیت آینده روسیه و اوکراین خواهد بود.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین اظهار داشت مسکو طی روز‌های آینده روند تحولات مربوط به حل‌وفصل جنگ اوکراین را بررسی خواهد کرد.

اظهارات پوتین در حالی مطرح می‌شود که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا روز چهارشنبه در سن‌پترزبورگ حدود سه ساعت با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. پس از این دیدار، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو آماده است مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین را حدود ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) از سر بگیرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، مذاکرات صلح
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