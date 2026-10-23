یوونتوس در هفته دوم لیگ اروپا مقابل رن متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سوم لیگ اروپا تیم فوتبال یوونتوس میزبان رن بود.

یوونتوس خیلی زود به گل رسید. پنج دقیقه از شروع بازی گذشته بود که وولتماده با یک پاس عمقی، ذکی چلیک را راه انداخت و مدافع ترکیه‌ای با ضربه‌ای دقیق از زاویه‌ای بسته، توپ را از کنار دست برایس سامبا عبور داد. 

رن بلافاصله جواب داد و برایان رینولدز با ارسالی قشنگ توپ را به تیر دوم رساند تا موسی التعمری در دقیقه ۱۵ از فاصله نزدیک کار را به تساوی بکشاند.

در شرایطی که داگلاس لوئیز برای دفع توپ دستش را پایین آورده بود، داور برخورد توپ با دست او را خطای پنالتی تشخیص داد. بولای دیا در دقیقه ۴۳ پشت توپ ایستاد و با فریب ویکاریو، رن را ۲-۱ پیش انداخت.

در ادامه فشار یوونتوس برای تساوی بازی بیشتر شد و ضربه آزاد داگلاس لوئیز با ضربه سر گونزالس می‌رفت خطرناک شود که توپ به دست برایان رینولدز برخورد کرد و این بار یووه صاحب پنالتی شد.

وولتماده در دقیقه ۶۷ پشت توپ قرار گرفت و با ضربه‌ای مطمئن، بازی را ۲-۲ کرد.

در دقیقه ۸۸، یوونتوس تصور کرد بالاخره گل پیروزی را زده است. ضربه آزاد کوپماینرز پس از چند رفت‌وبرگشت به جون لوکومی رسید و مدافع یووه توپ را از فاصله نزدیک وارد دروازه کرد. اما VAR وارد عمل شد و مشخص کرد لوکومی در زمان ارسال اولیه کوپماینرز در موقعیت آفساید قرار داشته است.

این دیدار در نهایت با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

برچسب ها: لیگ اروپا ، یوونتوس ، رن
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