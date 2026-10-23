میلان در هفته سوم لیگ اروپا با اخراج مایک مانیان و دریافت سه گل، با نتیجه ۳ بر صفر برابر بورنموث شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- تیم فوتبال بورنموث در هفته سوم رقابت‌های لیگ اروپا، در ورزشگاه خانگی اش دین کورت با نتیجه ۳ بر صفر میلان را شکست داد و به پیروزی قاطعی دست یافت.

بورنموث خیلی زود و در دقیقه ۷ با گل جاستین کلایورت از حریف پیش افتاد.

شرایط برای میلان در دقیقه ۲۸ دشوارتر شد؛ جایی که مایک مانیان، دروازه‌بان این تیم، از زمین مسابقه اخراج شد.

مارکوس تاورنیر در دقیقه ۳۲ گل دوم بورنموث را به ثمر رساند تا میزبان با برتری دو گله به کار خود ادامه دهد.

در نهایت، امین عدلی در دقیقه ۸۴ گل سوم را وارد دروازه میلان کرد تا شکست سنگین نماینده ایتالیا قطعی شود.