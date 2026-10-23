وزیر امور خارجه به تناقضات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی پنجشنبه شب ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس و در واکنش به تناقضات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: درست پیش از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران خارج شود، آقای مکرون در برابر کنگره آمریکا تأکید کرد که «فرانسه از برجام خارج نخواهد شد، زیرا ما آن را امضا کرده‌ایم.»

وی افزود: امروز، او مدعی است که همواره با «هرگونه فعالیت هسته‌ای» در ایران مخالف بوده است.

عراقچی تاکید کرد: در روایت خود پابرجا باشید آقای رئیس‌جمهور!

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، امانوئل مکرون ، فرانسه
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صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۳۰ مهر