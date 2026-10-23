دختران ورزشکار چهار استان کشور در رقابت‌های منطقه‌ای دراژبال طرح محله ۲۰۲۰ در کرمان گرد هم آمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات منطقه‌ای دراژبال طرح محله ۲۰۲۰ با حضور ورزشکارانی از استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان با هدف تقویت نشاط اجتماعی و مشارکت محله‌محور در مجموعه ورزشی تلاش کرمان افتتاح شد.

در آیین افتتاح این رقابت‌ها، مجید زند اقطایی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمان، علیرضا وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان، محمدعلی روح‌اللهی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمان و جمعی از مسئولان، کارشناسان تخصصی بهزیستی و ورزشکاران حضور داشتند.

چهار استان در میدان رقابت دختران دراژبال کرمان + تصاویر

محلات؛ محور تحول اجتماعی

علیرضا وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این آیین، با قدردانی از دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده، بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی و بین‌سازمانی در اجرای برنامه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: برگزاری این رویداد حاصل همراهی دستگاه‌های مختلف است و محلات، محور اصلی این رویکرد به شمار می‌روند.

چهار استان در میدان رقابت دختران دراژبال کرمان + تصاویر

وی با اشاره به ظرفیت محلات در حل مسائل اجتماعی افزود: اگر قرار است اتفاقات مثبت و اثربخشی در جامعه رقم بخورد، باید از ظرفیت‌های محلی بهره گرفت و با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق اهداف اجتماعی را فراهم کرد.

چهار استان در میدان رقابت دختران دراژبال کرمان + تصاویر

مدیرکل بهزیستی استان کرمان همچنین از همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، دستگاه‌های حوزه ورزش و جوانان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر و مجموعه بهزیستی در برگزاری مسابقات قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این رویداد روزی سرشار از نشاط، پویایی و رقابت سالم برای شرکت‌کنندگان رقم بزند.

چهار استان در میدان رقابت دختران دراژبال کرمان + تصاویر

تأکید بر همراهی ورزش و تحصیل

محمدعلی روح‌اللهی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمان نیز با خوشامدگویی به دختران ورزشکار استان‌های میهمان، ابراز امیدواری کرد میزبانی کرمان خاطره‌ای خوش و ماندگار برای آنان باشد.

چهار استان در میدان رقابت دختران دراژبال کرمان + تصاویر

وی با اشاره به نقش ورزش در شکل‌گیری خاطرات مثبت زندگی اظهار داشت: بسیاری از بهترین خاطرات انسان در محیط‌های ورزشی و در جمع‌های صمیمی و پرنشاط شکل می‌گیرد و امیدوارم دختران حاضر در این مسابقات از فرصت فراهم‌شده به بهترین شکل استفاده کنند.

چهار استان در میدان رقابت دختران دراژبال کرمان + تصاویر

روح‌اللهی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ورزش و تحصیل خطاب به ورزشکاران گفت: در کنار ورزش، تحصیل خود را نیز جدی بگیرید؛ چراکه دختران ایران همواره در عرصه‌های مختلف افتخارآفرین بوده‌اند و جامعه به حضور و توانمندی‌های آنان افتخار می‌کند.

چهار استان در میدان رقابت دختران دراژبال کرمان + تصاویر

وی همچنین از تلاش مجموعه‌های بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد و بنیاد برکت برای برگزاری این رویداد قدردانی کرد و همکاری مسئولان و دست‌اندرکاران را در اجرای چنین برنامه‌هایی مهم دانست.

چهار استان در میدان رقابت دختران دراژبال کرمان + تصاویر

مسابقات منطقه‌ای دراژبال دختران طرح محله ۲۰۲۰، علاوه بر فراهم‌کردن فرصت رقابت ورزشی برای دختران چهار استان، بستری برای تقویت تعاملات اجتماعی، توسعه مشارکت محله‌محور و گسترش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی فراهم کرده است.

چهار استان در میدان رقابت دختران دراژبال کرمان + تصاویر

برچسب ها: اخبار بهزیستی ، اخبار ورزشی کرمان
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