باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات منطقه‌ای دراژبال طرح محله ۲۰۲۰ با حضور ورزشکارانی از استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان با هدف تقویت نشاط اجتماعی و مشارکت محله‌محور در مجموعه ورزشی تلاش کرمان افتتاح شد.

در آیین افتتاح این رقابت‌ها، مجید زند اقطایی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمان، علیرضا وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان، محمدعلی روح‌اللهی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمان و جمعی از مسئولان، کارشناسان تخصصی بهزیستی و ورزشکاران حضور داشتند.

محلات؛ محور تحول اجتماعی

علیرضا وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این آیین، با قدردانی از دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده، بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی و بین‌سازمانی در اجرای برنامه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: برگزاری این رویداد حاصل همراهی دستگاه‌های مختلف است و محلات، محور اصلی این رویکرد به شمار می‌روند.

وی با اشاره به ظرفیت محلات در حل مسائل اجتماعی افزود: اگر قرار است اتفاقات مثبت و اثربخشی در جامعه رقم بخورد، باید از ظرفیت‌های محلی بهره گرفت و با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق اهداف اجتماعی را فراهم کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان همچنین از همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، دستگاه‌های حوزه ورزش و جوانان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر و مجموعه بهزیستی در برگزاری مسابقات قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این رویداد روزی سرشار از نشاط، پویایی و رقابت سالم برای شرکت‌کنندگان رقم بزند.

تأکید بر همراهی ورزش و تحصیل

محمدعلی روح‌اللهی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمان نیز با خوشامدگویی به دختران ورزشکار استان‌های میهمان، ابراز امیدواری کرد میزبانی کرمان خاطره‌ای خوش و ماندگار برای آنان باشد.

وی با اشاره به نقش ورزش در شکل‌گیری خاطرات مثبت زندگی اظهار داشت: بسیاری از بهترین خاطرات انسان در محیط‌های ورزشی و در جمع‌های صمیمی و پرنشاط شکل می‌گیرد و امیدوارم دختران حاضر در این مسابقات از فرصت فراهم‌شده به بهترین شکل استفاده کنند.

روح‌اللهی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ورزش و تحصیل خطاب به ورزشکاران گفت: در کنار ورزش، تحصیل خود را نیز جدی بگیرید؛ چراکه دختران ایران همواره در عرصه‌های مختلف افتخارآفرین بوده‌اند و جامعه به حضور و توانمندی‌های آنان افتخار می‌کند.

وی همچنین از تلاش مجموعه‌های بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد و بنیاد برکت برای برگزاری این رویداد قدردانی کرد و همکاری مسئولان و دست‌اندرکاران را در اجرای چنین برنامه‌هایی مهم دانست.

مسابقات منطقه‌ای دراژبال دختران طرح محله ۲۰۲۰، علاوه بر فراهم‌کردن فرصت رقابت ورزشی برای دختران چهار استان، بستری برای تقویت تعاملات اجتماعی، توسعه مشارکت محله‌محور و گسترش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی فراهم کرده است.