باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چه عواملی در ابتلا به آلزایمر موثر هستند؟ + فیلم

متخصص مغز و اعصاب در خصوص عوامل آلزایمر توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الهام صفری، متخصص مغز و اعصاب با حضور در برنامه به خانه برمیگردیم در مورد عوامل ابتلا به آلزایمر نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
چه عواملی در ابتلا به آلزایمر موثر هستند؟ + فیلم
young journalists club

فلزی که آلزایمر را درمان می‌کند!

چه عواملی در ابتلا به آلزایمر موثر هستند؟ + فیلم
young journalists club

این گیاه از آلزایمر جلوگیری می‌کند

چه عواملی در ابتلا به آلزایمر موثر هستند؟ + فیلم
young journalists club

آلزایمر همان فراموشی نیست + توصیه‌هایی برای پیشگیری

پربیننده‌ترین‌ها
آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم
۱۰۷۴

آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
توسعه خطوط تولید پهپادی ارتش؛ از افزایش ذخایر تا ارتقای توان رزمی + فیلم
۷۵۳

توسعه خطوط تولید پهپادی ارتش؛ از افزایش ذخایر تا ارتقای توان رزمی + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
اثبات افسانه بودن ماراتن تاریخی یونانی‌ها + فیلم
۷۵۲

اثبات افسانه بودن ماراتن تاریخی یونانی‌ها + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
تضعیف باور به پیروزی آمریکا مقابل ایران + فیلم
۶۱۱

تضعیف باور به پیروزی آمریکا مقابل ایران + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
خط قرمز ایرانیان در خاک وطن و استقلال میهن + فیلم
۵۰۸

خط قرمز ایرانیان در خاک وطن و استقلال میهن + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha