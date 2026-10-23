باشگاه خبرنگاران جوان - رویترز گزارش داد، مالزی استفاده کارمندان دولت از اپلیکیشن مسیریابی وِیز، متعلق به شرکت آلفابت، را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با ریشه‌های اسرائیلی این برنامه ممنوع کرده است.

مالزی کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان است که از حامیان جدی آرمان فلسطین به شمار می‌رود و با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد. دفتر نخست‌وزیر مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد که انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور، دستور ممنوعیت استفاده از وِیز را با هدف «محافظت از اطلاعات دولتی و داده‌های شخصی کاربران در برابر خطر سوءاستفاده از سوی رژیم اسرائیل» صادر کرده است.

انور ابراهیم پیش‌تر گفته بود دولت در حال بررسی خطرات امنیتی احتمالی ناشی از استفاده از وِیز است؛ اپلیکیشنی که به گفته او تابع قوانین اسرائیل است. وی همچنین استفاده از اپلیکیشن «توجو» را به‌عنوان جایگزین پیشنهاد کرده است. این برنامه مسیریابی داخلی توسط سازمان بزرگراه‌های مالزی توسعه داده شده است.

دبیر ارشد دولت مالزی، اعلام کرد که بر اساس نامه‌ای، استفاده از وِیز برای تمامی کارمندان دولت ممنوع شده است. این نامه که خطاب به رؤسای دستگاه‌های دولتی صادر شده و رویترز آن را بررسی کرده است، نشان می‌دهد این دستور در پی تصمیمی اتخاذ شده که در جلسه‌ای به ریاست نخست‌وزیر به تصویب رسیده و اجرای آن باید بلافاصله آغاز شود. یکی از مقام‌های دفتر نخست‌وزیر نیز اصالت این نامه را تأیید کرده است.

وِیز که در اسرائیل تأسیس شده، با استفاده از سیگنال‌های ماهواره‌ای و اطلاعات ارسالی رانندگان، داده‌های لحظه‌ای ترافیک را جمع‌آوری می‌کند و مسیر‌های مناسب را به کاربران پیشنهاد می‌دهد. شرکت گوگل، زیرمجموعه آلفابت، این اپلیکیشن را در سال ۲۰۱۳ خریداری کرد.