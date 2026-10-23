مالزی، استفاده کارمندان دولت از اپلیکیشن مسیریابی وِیز، متعلق به شرکت آلفابت، را با هدف «محافظت از اطلاعات دولتی و داده‌های شخصی کاربران در برابر خطر سوءاستفاده رژیم اسرائیل» ممنوع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویترز گزارش داد، مالزی استفاده کارمندان دولت از اپلیکیشن مسیریابی وِیز، متعلق به شرکت آلفابت، را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با ریشه‌های اسرائیلی این برنامه ممنوع کرده است.

مالزی کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان است که از حامیان جدی آرمان فلسطین به شمار می‌رود و با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد. دفتر نخست‌وزیر مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد که انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور، دستور ممنوعیت استفاده از وِیز را با هدف «محافظت از اطلاعات دولتی و داده‌های شخصی کاربران در برابر خطر سوءاستفاده از سوی رژیم اسرائیل» صادر کرده است.

انور ابراهیم پیش‌تر گفته بود دولت در حال بررسی خطرات امنیتی احتمالی ناشی از استفاده از وِیز است؛ اپلیکیشنی که به گفته او تابع قوانین اسرائیل است. وی همچنین استفاده از اپلیکیشن «توجو» را به‌عنوان جایگزین پیشنهاد کرده است. این برنامه مسیریابی داخلی توسط سازمان بزرگراه‌های مالزی توسعه داده شده است.

دبیر ارشد دولت مالزی، اعلام کرد که بر اساس نامه‌ای، استفاده از وِیز برای تمامی کارمندان دولت ممنوع شده است. این نامه که خطاب به رؤسای دستگاه‌های دولتی صادر شده و رویترز آن را بررسی کرده است، نشان می‌دهد این دستور در پی تصمیمی اتخاذ شده که در جلسه‌ای به ریاست نخست‌وزیر به تصویب رسیده و اجرای آن باید بلافاصله آغاز شود. یکی از مقام‌های دفتر نخست‌وزیر نیز اصالت این نامه را تأیید کرده است.

وِیز که در اسرائیل تأسیس شده، با استفاده از سیگنال‌های ماهواره‌ای و اطلاعات ارسالی رانندگان، داده‌های لحظه‌ای ترافیک را جمع‌آوری می‌کند و مسیر‌های مناسب را به کاربران پیشنهاد می‌دهد. شرکت گوگل، زیرمجموعه آلفابت، این اپلیکیشن را در سال ۲۰۱۳ خریداری کرد.

برچسب ها: مسیریاب ویز ، مالزی
خبرهای مرتبط
آنر از ساعت هوشمند جدیدی با نمایشگر عالی و عمر باتری فوق‌العاده رونمایی کرد
افشین:
سامانه‌سازی به معنای هوشمندسازی نیست؛ حکمرانی شهری باید متحول شود
داده‌هایی که تلویزیون هوشمندتان درباره شما می‌داند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نور آفتاب؛ بهترین دوست برای استخوان‌ها + فیلم
عوارض مصرف بیش از حد کلسیم + فیلم
چرا ویتامین D برای بدن ضروری است؟ + فیلم
دعوت وزیر علوم از دختران کشور آذربایجان برای تحصیل در ایران + فیلم
آخرین اخبار
عوارض مصرف بیش از حد کلسیم + فیلم
نور آفتاب؛ بهترین دوست برای استخوان‌ها + فیلم
چرا ویتامین D برای بدن ضروری است؟ + فیلم
دعوت وزیر علوم از دختران کشور آذربایجان برای تحصیل در ایران + فیلم
اولین نشست کمیته نظارت بر اجرای سند ساماندهی بازار کار تشکیل شد
مهلت ثبت‌نام رشته‌های بدون آزمون کنکور ۱۴۰۵ اول آبان پایان می‌یابد
نیاز روزانه جنین به ۴۰۰ میلی گرم کلسیم/ ضرورت توجه به تامین کلسیم مادران باردار + فیلم