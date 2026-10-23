هاشمی در پیام خود به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی بر ضرورت تنظیم برنامه‌های ادارات براساس داده‌های آماری تأکید کرد و از مسئولین خواست از تصمیم گیری‌های فاقد پشتوانه کارشناسی پرهیز کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - متن پیام هاشمی استاندار خراسان جنوبی به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی به شرح زیر است:

به‌نام خدا

آمار دقیق و قابل اتکا، زیربنای تصمیم‌سازی آگاهانه، برنامه‌ریزی هدفمند و حکمرانی کارآمد است و بی‌شک، دستیابی به توسعه متوازن، پایدار و عدالت محور، بدون برخورداری از نظام آماری منسجم، شفاف و به‌روز امکان‌پذیر نخواهد بود.

امروزه در دنیایی که سرعت تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری، ضرورت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه را دوچندان کرده، آمار و‌ اطلاعات دقیق، چراغ راه سیاست‌گذاری، ابزاری برای شناخت واقعیت‌ها و معیاری برای سنجش میزان موفقیت برنامه‌ها و اقدامات به شمار می‌رود. در حقیقت، هر اندازه تصمیمات مدیریتی بر پایه داده‌های دقیق‌تر و تحلیل‌های علمی‌تر استوار باشد، امکان بهره‌برداری بهینه از منابع، کاهش خطا‌های تصمیم‌گیری و تحقق اهداف توسعه‌ای افزایش خواهد یافت.

این مهم برای استان خراسان جنوبی که از یک‌سو از ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی، کشاورزی، گردشگری، مرزی و سرمایه انسانی ارزشمند برخوردار بوده و از دیگر سو با محدودیت‌هایی در حوزه منابع آبی، زیرساخت‌ها و پراکندگی جمعیت مواجه است، ضرورتی مضاعف دارد. شناخت صحیح این ظرفیت‌ها و چالش‌ها، مستلزم بهره‌گیری از آمار‌های دقیق، تحلیل‌های کارشناسی و اطلاعات جامعی است که بتواند تصویری روشن از وضعیت موجود و افق پیش روی استان ترسیم کند.

در همین راستا، همخوانی و انطباق برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای دستگاه‌ها با سند آمایش سرزمین، ضرورتی راهبردی و اجتناب‌ناپذیر است. سند آمایش سرزمین به عنوان نقشه راه توسعه متوازن، بر پایه شناخت علمی ظرفیت ها، مزیت‌های نسبی، محدودیت‌های محیطی و ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی هر منطقه تدوین شده و می‌بایست مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها، توزیع اعتبارات، جانمایی طرح‌های سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی قرار گیرد، لذا انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی با پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، بخشی نگری و اجرای طرح‌های فاقد پشتوانه کارشناسی، برنامه‌های خود را بر مبنای داده‌های معتبر آماری و در چارچوب اسناد بالادستی، به‌ویژه سند آمایش سرزمین تنظیم کنند، چراکه توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با مزیت‌های هر منطقه، منابع همخوان با نیاز‌های واقعی و فرصت‌ها بر اساس اصول عدالت سرزمینی توزیع شوند.

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رویکرد دولت چهاردهم نیز در تأکید بر عدالت‌محوری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های منطقه‌ای و توسعه متوازن، مسئولیت مدیران و برنامه‌ریزان را در بهره‌گیری از داده‌های آماری و پایبندی به اصول آمایش سرزمین سنگین‌تر ساخته است. بر همین اساس، ضروری است فرهنگ تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و داده‌ها در تمامی سطوح مدیریتی استان نهادینه شود تا ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و موازی‌کاری، زمینه تحقق رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مردم فراهم آید.

اینجانب فرارسیدن روز آمار و برنامه ریزی را به تمامی فعالان این عرصه، به ویژه مدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مجموعه نظام آماری، پژوهشگران و برنامه‌ریزان توسعه تبریک عرض نموده و از تلاش‌های ارزشمند آنان در تولید، پردازش و تحلیل اطلاعات و فراهم‌سازی بستر تصمیم‌گیری‌های علمی و اثربخش قدردانی می‌کنم.

امید است با اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از دانش و تخصص نخبگان، تقویت نظام آماری و التزام عملی به برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین، شاهد شتاب‌گیری روند پیشرفت، شکوفایی ظرفیت‌ها و تحقق توسعه‌ای متوازن، پایدار و شایسته مردم شریف خراسان جنوبی باشیم.

سید محمدرضا هاشمی
استاندار خراسان جنوبی

برچسب ها: برنامه ریزی ، آمایش سرزمین
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