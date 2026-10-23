مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کسب سطح ممتاز در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ حوزه معاونت سوادآموزی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به نامه رسمی دریافتی از سازمان نهضت سوادآموزی کشور و کسب امتیاز ۹۳۹ در ارزیابی کشوری گفت: قرار گرفتن حوزه معاونت سوادآموزی استان در سطح ممتاز در حالی که سال ۱۴۰۳ در رده بیست و یکم کشور قرار داشته است نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی همکاران این حوزه برای اجرای اثربخش برنامه‌های سوادآموزی است.

او افزود: این ارزیابی بر اساس ۲۱ شاخص اختصاصی کمی و کیفی و با توجه به وظایف و مأموریت‌های قانونی سازمان نهضت سوادآموزی انجام شده است.

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مرتضوی اظهار کرد: بررسی عملکرد برنامه‌ها و میزان تحقق اهداف، مبنای تعیین سطح عملکرد استان‌ها بوده و کسب این امتیاز، نتیجه تلاش و پیگیری مجموعه فعالان حوزه سوادآموزی و اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی استان و شهرستان‌ها به ریاست استاندار و فرمانداران است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی عنوان کرد: حفظ این جایگاه و تداوم مسیر پیشرفت، نیازمند استمرار برنامه‌ریزی، تقویت نقاط قوت و توجه به زمینه‌های قابل بهبود است تا فرصت‌های یادگیری با کیفیت بیشتر در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد و گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه سوادآموزی استان برداشته شود.

منبع: آموزش و پرورش خراسان جنوبی

برچسب ها: آموزش و پرورش ، سوادآموزی
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