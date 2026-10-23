فعالیت ۲۱۸کارگاه سنتی و صنعتی بادام زمینی در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان در تولید بادام‌زمینی اظهار کرد: بادام‌زمینی از محصولات مهم زراعی گیلان به شمار می‌رود. این محصول به دلیل برخورداری از شرایط مناسب تولید، کیفیت مطلوب و طعم مورد پسند مصرف‌کنندگان، جایگاه ویژه‌ای در سبد محصولات کشاورزی استان دارد.

وی با اشاره به تمرکز سطح زیر کشت بادام‌زمینی در شهرستان آستانه‌اشرفیه تصریح کرد: این شهرستان با دو هزار و ۵۰۷ هکتار سطح زیر کشت، قطب اصلی تولید بادام‌زمینی در استان محسوب می‌شود.

طبق گفته محمدی، علاوه بر آستانه‌اشرفیه، شهرستان‌های رشت، تالش، رودبار، بندرانزلی و لنگرود نیز از مناطق کشت این محصول در گیلان هستند و در تولید بادام‌زمینی مشارکت دارند.

وی درباره تقویم زراعی این محصول گفت: کشت بادام‌زمینی همه‌ساله از اوایل اردیبهشت‌ماه توسط کشاورزان آغاز می‌شود و عملیات برداشت نیز از اوایل شهریورماه شروع شده و تا مهرماه ادامه می‌یابد.

محمدی با تأکید بر کیفیت مطلوب بادام‌زمینی تولیدی گیلان بیان کرد: این محصول به دلیل طعم مناسب و کیفیت مطلوب، مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار گرفته است و علاوه بر مصرف مستقیم، از ظرفیت قابل‌توجهی برای فرآوری و تولید محصولات متنوع برخوردار است.

وی با اشاره به نقش اقتصادی بادام‌زمینی در اشتغال مناطق تولیدکننده افزود: بیش از ۵ هزار خانوار در زمینه تولید و بهره‌برداری از این محصول فعالیت دارند و ۱۸ کارخانه صنعتی و ۲۰۰ کارگاه سنتی نیز در استان به فرآوری بادام‌زمینی مشغول هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به کاربردهای غذایی و صنعتی بادام‌زمینی بیان کرد: این محصول به دلیل برخورداری از پروتئین و چربی‌های غیراشباع، از ارزش غذایی قابل‌توجهی برخوردار است و علاوه بر مصرف خوراکی و آجیلی، در تولید روغن و کره بادام‌زمینی نیز کاربرد دارد.

منبع: روابط عمومی