باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تجمعی انتخاباتی در ایالت آیووا، با طرح ادعا‌هایی درباره پیامد‌های عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، مدعی شد که کسی برای مذاکره با واشنگتن در طرف ایران باقی نمانده است.

ترامپ در گردهمایی شهر سو سیتی گفت: «بزرگ‌ترین مشکل من این است که هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود.»

وی با لحنی هذیانگونه ادعا کرد که نیرو‌های آمریکایی دو سطح ارشد رهبری ایران و شماری از مقام‌های سطح سوم را از بین برده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح شد که مسعود پزشکیان از سال ۲۰۲۴ ریاست‌جمهوری ایران را بر عهده دارد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از اختصاص ۱۵۰ میلیون دلار برای افزایش ظرفیت پالایش نفت آمریکا خبر داد و گفت این اعتبار با استناد به قانون تولید دفاعی برای تقویت تولید داخلی بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره احتمال نامزدی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که قانون احتمالاً اجازه چنین کاری را نمی‌دهد، اما مدعی شد که به دلیل آنچه تقلب در انتخابات خواند، حق دارد بار دیگر نامزد شود. ادعای او درباره تقلب در انتخابات پیشین، بدون ارائه مستندات جدید مطرح شد.

ترامپ در ادامه با تمجید از فعالیت‌های ملانیا ترامپ در حوزه حمایت از کودکان و امنیت اینترنت، او را با النور روزولت، بانوی اول پیشین آمریکا، مقایسه کرد. وی همچنین الهان عمر، نماینده دموکرات کنگره، را در ارتباط با پاسخ او به اتهام جنجالی ازدواج با برادرش برای دریافت شهروندی آمریکا به تمسخر گرفت؛ اتهامی که در این گزارش مستقلاً تأیید نشده است.

منبع: ان بی سی