دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پیامی درگذشت پدر شهید سپهبد امیر سیدعبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه با صدور پیامی درگذشت حاج سید احمد موسوی را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

فقید سعید آقای حاج سید احمد موسوی، پدر ارجمند امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس شهید ستاد کل نیرو‌های مسلح، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش ملحق شد.

بدون تردید آن انسان مومن و صبور، در پاداش مجاهدات فرزند شهید خود سهمی بسزا دارد.

فقدان این پدر متدین و ولایت‌مدار را به عموم مردم قدرشناس قم و به همه مصیبت‌دیدگان و بازماندگان، تسلیت عرض نموده از درگاه حق حضرت حق، برای آن مرحوم، غفران و آمرزش و برای داغدیدگان، شکیبایی و آرامش طلب می‌کنم.

محسن رضایی

۱ آبان ۱۴۰۵

برچسب ها: محسن رضایی ، سرلشکر موسوی
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