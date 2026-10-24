رییس اتاق اصناف کشور با اشاره به نحوه فروش نان در کشور، در این مورد توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف کشور درمورد شیوه فروش نان از ابتدای آبان ماه گفت: اگرچه دولت، یارانه‌ای را برای نان پرداخت می‌کند، امّا نانوا و مردم و دولت راضی نیستند و این اواخر، قیمتی را برای نان تعیین کرده‌اند و برنامه‌ریزی که انجام شد با گلایه‌مندی نمایندگان مجلس همراه شد مبنی بر این که همه اقلام قیمت دارند و دلیل این که نان قیمت ندارد چیست؟ به همین دلیل، بر مبنای خواسته‌های نانوا‌ها و بر اساس وزن و چانه‌های نان قیمتی مصوب و ابلاغ شد، امّا در حال حاضر، این گلایه وجود دارد چانه‌ی یک نان سنگک که باید ۶۵۰ گرم باشد نان آن باید در چه وزنی به دست مردم برسد؟ 

نوده فراهانی ادامه داد: جلساتی برگزار شد و قرار بر این شد که کارشناسی در رابطه با نان صورت بگیرد که چانه ۶۵۰ گرمی در قالب نان، چه وزنی خواهد داشت؟ و بدنبال این موضوع، نان را به صورت وزنی به مردم بدهند.

رییس اتاق اصناف کشور افزود: برای این منظور، قرار است نان سنگک را به صورت آزمایشی در قالب وزن در تهران به دست مردم بدهند و سپس، اختیار را به استاندار‌ها می‌دهند تا کنترل و نظارت داشته باشند و نان را به صورت وزنی به دست مردم بدهند.

برچسب ها: قیمت نان ، فروش نان ، اتاق اصناف کشور
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