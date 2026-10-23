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جدال تند پیرس مورگان با کارشناس آمریکایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران + فیلم

در جریان یک مناظره، کارشناس آمریکایی مدعی شد که بخش عمده ساختار نظامی-صنعتی و هسته‌ای ایران نابود شده و این تخریب دست‌کم یک دهه تهران را به عقب رانده است؛ اما پیرس مورگان با رد این ادعا گفت هیچ مدرکی برای چنین پیش‌بینی‌هایی وجود ندارد و همه پیش‌بینی‌ها درباره فروپاشی ایران نادرست از آب درآمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یک مناظره میان پیرس مورگان و یک کارشناس آمریکایی، دو طرف درباره پیامدهای حملات به ساختار نظامی-صنعتی و هسته‌ای ایران و também راهبرد منطقه‌ای تهران جدال کردند.

کارشناس آمریکایی در این مناظره مدعی شد: «ما بخش عمده ساختار نظامی-صنعتی و هسته‌ای ایران را نابود کرده‌ایم؛ تخریبی که صورت گرفته دست‌کم یک دهه آن‌ها را به عقب می‌راند.»

پیرس مورگان در پاسخ گفت: «از تابستان گذشته گفتید برنامه هسته‌ای ایران دهه‌ها به عقب رانده شده؛ از کجا می‌دانید؟ هیچ مدرکی وجود ندارد! تمام پیش‌بینی‌ها درباره فروپاشی ایران غلط از آب درآمد.»

در ادامه این بحث، به راهبرد ایران در هدف قرار دادن شریان‌های اقتصادی خلیج فارس اشاره شد و گفته شد که این راهبرد، مدل توسعه و گردشگری کشورهای منطقه را کاملاً متوقف کرده و احساس آسیب‌پذیری شدیدی میان متحدان عرب آمریکا ایجاد کرده است.

این مناظره در حالی برگزار شد که ادعاهای مقام‌های آمریکایی درباره میزان تخریب برنامه هسته‌ای و توان نظامی ایران و نیز تأثیر آن بر آینده منطقه همچنان محل اختلاف و پرسش قرار دارد.

 

 

 

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