رئیس‌جمهور آمریکا، با استناد به قانون تولید دفاعی، تولید نفت، پالایش و زیرساخت‌های مرتبط را برای امنیت ملی و آمادگی دفاعی این کشور ضروری اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد تولید نفت، پالایش و فعالیت‌های مرتبط با آن برای دفاع ملی این کشور ضروری است؛ اقدامی که می‌تواند راه را برای آزادسازی منابع مالی فدرال جهت حمایت از پروژه‌های سوخت‌های فسیلی هموار کند.

ترامپ در یادداشتی ریاست‌جمهوری، به بخش ۳۰۳ قانون تولید دفاعی آمریکا، مصوب دوران جنگ سرد، استناد کرد؛ قانونی که به دولت اجازه می‌دهد از تولید نفت، خطوط لوله، تأسیسات ذخیره‌سازی و پایانه‌های دریایی حمایت مالی کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در این یادداشت خطاب به وزیر جنگ این کشور نوشت: «من در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، فرمان اجرایی ۱۴۱۵۶ را تحت قانون شرایط اضطراری ملی، با عنوان اعلام وضعیت اضطراری انرژی ملی، صادر کردم. در آن فرمان، ظرفیت ناکافی آمریکا در زمینه تولید، انتقال، پالایش و تولید انرژی، تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده علیه اقتصاد، امنیت ملی و سیاست خارجی کشور ارزیابی شد.»

وی افزود: «در آن فرمان تأکید شد که عرضه کنونی و ناکافی و متناوب انرژی در کشور، ما را در برابر بازیگران خارجی متخاصم آسیب‌پذیر می‌کند و تهدیدی فوری و فزاینده برای رفاه و امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌رود.»

ترامپ در ادامه تصریح کرد: «در راستای این اعلام، به این نتیجه رسیده‌ام که تضمین ظرفیت تاب‌آور داخلی برای تولید نفت، پالایش و زیرساخت‌های لجستیکی، نقشی محوری در آمادگی دفاعی ایالات متحده دارد.»

وی با تأکید بر اهمیت سوخت‌های نفتی برای توان دفاعی آمریکا گفت: «نفت، نیرو‌های مسلح، پایه صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی کشور را تغذیه می‌کند. بدون اقدام فوری دولت فدرال، قابلیت‌های دفاعی ایالات متحده همچنان در برابر اختلال آسیب‌پذیر خواهند ماند.»

این تصمیم حوزه‌های اکتشاف و تولید نفت، خطوط لوله جمع‌آوری و انتقال، تأسیسات ذخیره‌سازی و پایانه‌های دریایی را در بر می‌گیرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تولید نفت ، وزارت جنگ آمریکا
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