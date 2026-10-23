باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است که امیرحسین علیپور، حسن باجولوند و مهدی اولاد در پرتاب دیسک مردان کلاس F۱۱ با ورزشکارانی از هند و فیلیپین به رقابت پرداختند که در نهایت موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند.

مهدی اولاد با ثبت رکورد ۴۰ متر و ۶۵ سانتی‌متر در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلا را از آن خود کرد.

حسن باجولوند نیز با ۴۰ متر و ۴۳ سانتی‌متر دوم شد و نقره گرفت.

امیرحسین علیپور نیز با ۳۶ متر و ۵۴ سانتی‌متر بر سکوی سوم ایستاد.

اولاد به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۳۶:۵۱، ۳۶:۴۶، ۳۵:۶۳، ۴۰:۶۵ و ۳۹:۸۷ سانتی‌متر شده بود.

باجولوند نیز به ترتیب ۳۷:۰۱، ۴۰:۲۲، ۴۰:۴۳، ۳۸:۳۰، ۳۸:۳۸ و ۴۰:۰۹ پرتاب کرده بود.

علیپور نیز رکورد‌های ۳۳:۹۴، ۳۳:۳۴، ۳۶:۵۴، ۳۵:۸۶ را ثبت کرد تا بدین ترتیب سکو‌های اول و سوم این ماده در اختیار پرتابگران کشورمان قرار گیرد.

طلا و نقره پرتاب وزنه زنان به ایران رسید

همچنین الهام صالحی، الناز دارابیان و شهلا حدیدی در پرتاب وزنه زنان کلاس ادغامی F ۵۳/۵۴ به رقابت با ورزشکاری از کویت پرداختند که در پایان موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

صالحی در این رقابت با ثبت رکورد ۶ متر و ۷۹ سانتی‌متر و امتیاز ۸۱۹ در جایگاه اول قرار گرفت و موفق به کسب مدال طلا شد.

حدیدی نیز با پرتاب ۵:۸۶ و امتیاز ۶۲۴ دوم شد و مدال نقره را از آن خود کرد.

پرتابگر کویتی با رکورد ۴:۹۸ سانتی‌متر و امتیاز ۴۰۳ سوم شد.

الناز دارابیان نیز با ۴:۶۰ و امتیاز ۳۶۰ چهارم شد و به مدال نرسید.

صالحی به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۶:۵۶، ۶:۳۳، ۶:۵۳، ۶:۶۳، ۶:۷۹ و ۶:۱۸ سانتی‌متر شده بود.

حدیدی نیز با پرتاب‌های ۴:۹۶، ۵:۶۲، ۵:۸۳، ۵:۸۶، ۵:۶۳ و ۵:۷۹ به کار خود پایان داد.