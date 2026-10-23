باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اسحاق سعیدیان، کارشناس مسائل اقتصادی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درمورد اولویت‌های مهم برای بودجه سال آینده گفت: هنگام نگارش لایحه بودجه و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ با این موضوع روبه‌رو بودیم که بسیاری از کارشناسان به نوع نگارش بودجه و عملکردی که دولت به عنوان منابع بودجه‌ای درنظر گرفته بود انتقاداتی داشتند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در سال جاری، دو جنگ پشت سر گذاشته شد. یعنی زمانی که لایحه به نگارش درآمد و به تصویب رسید در دوران جنگ بودیم. امّا انتظار می‌رفت که دولت پس از جنگ و در ابتدای سال جاری، برای امسال درخواست لایحه متمم به مجلس شورای اسلامی بدهد که بتواند اقتصاد را در ادامه سال بهتر مدیریت کند. امّا این کار انجام نشد و با توجه به شرایطی که وجود دارد قصد داریم بهترین راهکار‌ها را برای این منظور ارائه دهیم. به همین دلیل، مهم‌ترین موضوعی که با آن روبه‌رو هستیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ است و از آن جایی که کسری بودجه سال ۱۴۰۵ به عدد بزرگی رسیده و در این میان، خسارت‌های جنگ نیز، به دولت تحمیل شده است و دولت باید برای آن، تأمین مالی کند، به نظر بنده، لایحه بودجه سال آینده مهم‌ترین سند مالی در ۱۰۰ سال گذشته دولت ایران است. زیرا در یک شرایط بسیار جنگی به سر می‌بریم و گلوگاه‌های اقتصادی کشور مورد فشار قرار گرفته‌اند و به همین دلیل، دولت باید در نگارش لایحه بودجه سال آینده، نهایت دقت را داشته باشد.

سعیدیان گفت: اگر دولت می‌خواهد برای سال آینده، پرداختی‌های خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهد و مردم راضی باشند و کار را با توجه به شرایط جنگی پیش ببریم نوع نگارش بودجه باید به صورت دقیق باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: با توجه به این که شاهرگ اقتصادی کشور نفت است، دولت باید به این موضوع توجه کند که مثل گذشته نمی‌تواند نفت بفروشد و حتی در حال حاضر، بازپرداخت تراستی‌ها به خزانه دولت غیرشفاف است. به همین دلیل، با توجه به این شرایط، دولت باید تلاش کند برای نگارش سند لایحه بودجه، ردیف‌های غیرضروری که در بودجه وجود دارند را حذف کند و حتی برخی از کار‌هایی که بودجه‌هایشان می‌توانند به تعویق بیفتند را به زمان دیگری موکول کند.

سعیدیان بیان کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه باید اولویت‌ها را درنظر بگیرند و برای موارد موازی که در بودجه وجود دارند اقداماتی انجام دهند و بودجه، سبک‌سازی شود. زیرا اگر بودجه سال آینده به شیوه بودجه‌بندی سال‌های گذشته درنظر گرفته شود شرایط اقتصادی می‌تواند دچار مشکلات بیشتری شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر دولت، بودجه‌ای را نگارش کند و موارد غیرضروری را حذف نکند، در نهایت، دولت یا از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و یا پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند تا بتواند به تأمین منابع خود بپردازد که این موضوع، به ضرر ارزش ذاتی پول ملی خواهد بود و ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند. زیرا بر اساس آماری که وجود دارد رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی نیز، کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، در شرایط فعلی، امکان چاپ پول وجود ندارد و در این میان، دولت نباید استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول داشته باشد. زیرا در این صورت، افزایش تورم وجود خواهد داشت و مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت.

سعیدیان ادامه داد: با توجه به شرایط تورمی که وجود دارد اگر دولت لایحه بودجه سال آینده را اصلاح نکند تورم سه رقمی به وجود می‌آید و این موضوع، اقتصاد و معیشت مردم را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. به همین دلیل، تا جایی که امکان دارد باید لایحه بودجه به صورت مقاومتی نگارش شده و عملی شود. در این میان، شاید دولت در ماه‌های آینده برای تأمین منابع انرژی، قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد و برای این موضوع، همیشه از مردم کمک خواسته است و برای این موضوع، دولت باید از خودش شروع کند و اگر قصد دارد اصلاح قیمتی انجام دهد این کار، از بودجه خودش صورت بگیرد تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رهبر شهید فرمودند که اقتصاد کشور باید مقاومتی باشد و الان، به آن نقطه رسیده‌ایم که باید مردم و دولت در کنار یکدیگر بتوانند اقداماتی برای این منظور انجام دهند.