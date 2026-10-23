باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نشریه اروپایی پولیتیکو اعلام کرد موج اعتراض‌ها در اتحادیه اروپا با نزدیک شدن فصل زمستان تشدید خواهد شد و دلایل عینی برای تداوم و گسترش این اعتراض‌ها وجود دارد.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا در پاییز و زمستان امسال در آستانه دوره‌ای از ناآرامی‌های جدی در کشور‌های عضو قرار دارد؛ زیرا افزایش هزینه‌های زندگی و جهش قیمت سوخت، در کنار نارضایتی فزاینده جوانان در بسیاری از کشورها، بر دامنه نارضایتی‌های عمومی افزوده است.

پولیتیکو همچنین گزارش داد طی ۹ ماه آینده، مجموعه‌ای از انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در کشور‌های بزرگ اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد که این روند با انتخابات اسپانیا در ماه نوامبر آغاز می‌شود.

به نوشته این نشریه، اعتراض‌های خیابانی در آستانه این انتخابات تشدید خواهد شد و در نتیجه، روند آماده‌سازی برای برگزاری این رقابت‌های انتخاباتی را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد.

پیشتر، کیریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و مذاکره‌کننده ارشد این کشور با کشور‌های غربی، پیش‌بینی کرد که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در زمستان پیش‌رو با کمبود گاز مواجه شوند.

دمیتری در واکنش به گزارشی از نشریه «پولیتیکو» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کمبود شدید گاز در زمستان اتحادیه اروپا، بحرانی که خود این اتحادیه آن را ایجاد کرده است.»

گزارش پولیتیکو مدعی شده بود که اتحادیه اروپا با کمبود گازی معادل میزان انرژی مصرفی ۱۲ میلیون خانوار مواجه خواهد شد.

دمیتریف بار‌ها مقام‌های اتحادیه اروپا و دولت‌های کشور‌های عضو را مسئول بحران انرژی در اروپا دانسته و خواستار توقف آنچه «سیاست‌های روسیه‌ستیزانه» آنها خوانده است، شده است.

او همچنین اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، را به دلیل رویکرد «کوته‌بینانه» در قبال روسیه، مسئول افزایش قیمت گاز در اروپا دانسته است.

منبع: تاس