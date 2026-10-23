مدیرکل گمرک بوشهر گفت: صادرات استان در ۷ ماهه امسال به ۳۳ کشور به ارزش ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا مهرجویی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی این استان در حوزه اقتصاد دریا‌پایه، از رشد صادرات محصولات غیرنفتی و خدمات بی‌وقفه گمرکات در هفت ماهه سال جاری خبر داد.

مهرجویی با بیان اینکه استان بوشهر از ظرفیت‌های مهم تجاری و اقتصادی برخوردار است، اظهار داشت: این استان در راستای توسعه اقتصاد دریا‌پایه، توانمندی بسیار مهمی در زمینه صادرات کالا و محصولات غیرنفتی دارد.

مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به زیرساخت‌های گمرکی استان تصریح کرد: استان بوشهر دارای ۱۳ گمرک در نوار ساحلی خلیج فارس است که به‌صورت شبانه‌روزی خدمات لازم را به صادرکنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند تا روند تجارت به بهترین شکل ممکن پیش برود.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات بوشهر با ارائه آماری از عملکرد صادراتی استان گفت: در هفت ماهه سال جاری، از ابتدای سال تاکنون، ۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار صادر شده است.

وی ادامه داد: در این میان، ۱۴۲ نوع کالا به ۳۳ کشور جهان صادر شده که در این بین، کشور چین با اختصاص ۶۲ درصد سهم، رتبه نخست صادرات را به خود اختصاص داده است.

مهرجویی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تجارت بین‌الملل افزود: علیرغم تنش‌ها و تقابل‌های موجود که منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه تجارت شده است، اما با تمرکز بر تأمین به‌موقع نیاز‌های کشور، ترخیص کالا‌های سلامت‌محور و مواد اولیه واحد‌های تولیدی بدون هیچ‌گونه وقفه و به‌صورت شبانه‌روزی در گمرکات استان انجام می‌شود.

وی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه روسیه در سبد صادراتی استان خاطرنشان کرد: کشور روسیه به‌عنوان یکی از مقاصد مهم هدف، سهم قابل‌توجهی در صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان به‌ویژه میگو دارد و این روند با حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان بدون هیچ‌گونه ایستایی تداوم یافته است.