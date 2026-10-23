باشگاه خبرنگاران جوان - روزگاری، ابزار عملیات روانی دشمن محدود به رویترز و فاکس نیوز و سی ان ان و بی بی سی و رادیو فردا بود؛ اما امروز، تسلیم طلبان و مرجفون در بلندگوی رسانه‌های زنجیره‌ای بومی‌شده با رنگ و لعاب و نقاب ایرانی، به آن عملیات اعتبار می‌دهند.

تسلیم‌طلبان، لشکریان دشمن در نبرد سایه

ایجاد ترس و تهدید، فریب دادن و تطمیع، دو تاکتیک شیطان برای تحمیل سلطه خود بر انسان‌هاست. تاکتیکی که دنیای استکبار نیز برای مقابله با هر ملتی که بخواهد مستقل باشد از جمله ملت ایران که زیر بار هیچ زورگویی نمی‌رود، از آن استفاده می‌کند: «ابزار عمده‌ی دشمن، ترساندن و هراس افکندن است. شما قوی هستید، او تبلیغ میکند ضعف شما را برای اینکه شما را بترساند؛ دست شما پُر است، او تبلیغ میکند که دست شما خالی است برای اینکه شما را مأیوس کند.» ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

البته سابقه‌ی این امر به زمان پیامبر اکرم (ص) برمی‌گردد. آنگاه که عده‌ای در سایه و با زیر پا گذاشتن خط قرمز‌ها، نه با نیزه بلکه با واژه‌ها می‌جنگیدند و با شایعه پراکنی و هراس‌افکنی، خنجر‌ها بر دل مؤمنان فرود می‌آوردند تا با شکستن مقاومت آنها در مقابل دشمن، جو عمومی جامعه را به تشنج بکشانند: «در مدینه‌ی پیغمبر، کسانی بودند که قرآن از آنها به «مرجِفون» تعبیر میکند؛ شایعه‌پراکنان، ترس‌پراکنان، تردیدپراکنان، شبهه‌پراکنان؛ در زمان پیغمبر! تازه در زمان پیغمبر نه اینترنت بود، نه شبکه‌های اجتماعی بودند، نه این‌همه تلویزیون بود.» ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

از طرفی احساس ضعف و ابراز آن در جامعه، نه تنها موجب خالی کردن دل مردم که عامل جری‌شدن دشمن نسبت به ملت‌هاست: «دشمن هر جا احساس ضعف بکند-دشمن جهانخوار، دشمن قدرت‌طلب، دشمنی که می‌خواهد کدخدای دهکده‌جهانی باشد- جری‌تر می‌شو. در مقابل این دشمن، اظهار ضعف نباید کرد. اگر ضعفی هم بود، نباید در مقابل او بیان کرد.» ۱۳۸۵/۱۱/۲۸ این در حالی است که حفظ امنیت روانی جامعه همواره از اولویت‌های مؤکد دین مبین اسلام بوده و هست: «اگر چنانچه اینها [مرجفون]از این کارشان دست برندارند، خدای متعال به پیغمبر میفرماید: لَنُغریَنَّکَ بِهِم؛ تو را مأمور میکنیم که به سراغ اینها بروی و مجازاتشان کنی.» ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

مادر بمب‌ها، آخرین تیر آمریکا در جنگ اراده‌ها

در چند روز اخیر، رییس‌جمهور آمریکا که در یک سال گذشته بار‌ها در صحنه جنگ نظامی، تحریم، تهدید و فشار حتی در جنگ اقتصادی خود را مرعوب اراده و ایمان و اتحاد ملی ایرانیان و در سراشیبی سقوط یافته، بار دیگر به سراغ سلاح تهدید و ارعاب و حمله به ایران رفت، اما این بار با تهدید حمله با بمب‌های MOAB معروف به "مادر بمب‌ها" علیه تاسیسات هسته‌ای ایران و با امید به کارکرد مرجفون در جنگ روانی داخلی یعنی ایجاد ناامیدی و ایجاد آشفتگی اجتماعی برای شکست مقاومت داخلی کشور و به دست آوردن امتیاز بدون پرداخت هزینه مجدد در جنگ نظامی.

در این نسخه، تسلیم‌طلبان و واداده‌های داخلی با به حاشیه بردن فتح بزرگ جمهوری اسلامی ایران در میدان نظامی و برگ برنده‌ی تنگه‌ی هرمز به عنوان سلاح بازدارنده و اتحاد و حضور ملت مبعوث شده و جان‌فدا در میدان مبارزه در هشت ماه اخیر، با پرداختن به حواشی و با پراکندن شایعاتی از جمله ناکارآمدی تسلیحات نظامی و موشکی ایران در مقابله با سلاح‌های دشمن و بی‌تأثیر بودن حضور ملت ایران در صحنه، امنیت و ثبات روانی جامعه را هدف گرفته و با بیان سخنان بی‌پایه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند و با ترساندن ملت ایران از حمله مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی، خود مهمترین عامل تشجیع دشمن به حمله دوباره می‌باشند.

جریان فکری خود تحقیری که نه از روی نادانی بلکه از روی نفاق و سودای قدرت، در بزنگاه‌هایی که جامعه نیازمند مقاومت و همدلی و همصدایی در برابر دشمنان است، با بزرگنمایی قدرت دشمن و کوچک‌نمایی دستاورد‌های مقاومت و پایداری در مقابل دشمن و با ترسیم آینده‌ای موهوم برای جامعه، مردم را از سرنوشت مقاومت و پایداری و عزت‌طلبی می‌ترسانند و به قول امام خمینی (رحمه‌الله علیه) با دست و قلم و زبانشان اشکال می‌تراشند و با کشتن روح خودباوری و ایمان و امید، ملت را به انفعال در مقابل دشمن و یاس می‌کشانند: «ترساندن از قدرت‌ها یکی از راه‌های بیرون بردن مردم از صحنه است؛ ترساندن از آمریکا، ترساندن از رژیم صهیونیستی، ترساندن از این و آن، در حالی که ملّت ایران نترسیدن از قدرت‌ها را خودش تجربه کرده. ما اگر قرار بود از فلان قدرت بترسیم که حالا اصلاً جمهوری اسلامی‌ای وجود نداشت، جمهوری اسلامی‌ای نبود. امروز خیلی از قدرت‌هایی که داعیه‌ی تسلّط و خدایی بر این منطقه داشتند، از ملّت ایران میترسند.» ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

"ابرسلاحی" که دشمن را به زانو درمی‌آورد!

وعده‌های الهی به خصوص در زمینه‌ی نصرت مؤمنین در میدان جهاد تخلف ناپذیر است؛ البته به شرط اعتقاد و استقامت در راهی که به آن ایمان دارند: «اگر مقاومت کردید، قله را فتح خواهید کرد. کاری که از بعد زمان رسول‌الله تا امروز انجام نشده است.» ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ همین ایمان به راه و هدف، سلاح برتری در دست ملت ایران است که استکبار جهانی هرگز به قدرت آن دست نخواهد یافت.

تسلیم طلبان با بی‌اهمیت نشان‌دادن سلاح اراده و ایمان به وعده‌ی نصر، به دنبال شکستن مقاومت عقلانی ملت بصیر و همیشه در صحنه در میدان رویارویی با دشمن است: «آن که دشمن است، قدرتمندانِ ظالمند، فراعنه‌ی عالَمند؛ همچنان که فرعون در مقابل موسی دشمنی میکرد و [این را]هم میدانست که موسی حق است -قرآن تصریح دارد که میدانست که موسی حق است، امّا دشمنی میکرد- خدای متعال به موسی فرمود: لا تَخافا إِنَّنی مَعَکُما أَسمَعُ وَ أَرى، من با شما هستم، بروید حرکتتان را شروع کنید، ادامه بدهید. بله، فرعون بر روی تخت قدرت و سلطنت نشسته است، رعب‌آور است، ترسناک است، امّا شما بروید کار خودتان را بکنید، إِنَّنی مَعَکُما أَسمَعُ وَ أَرى؛ عیناً این خطاب، امروز به ملّت ایران است.» ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

بر اساس آموزه‌های قرآن در مقابله با سلاح رعب‌افکنی و یاس پراکنی تسلیم‌طلبان، مقاومت عقلانی راهبردی کارآمد و تمدنی است که عزت و امنیت می‌آورد و تسلیم، ذلت و فشار بیشتر دشمن را به دنبال دارد: «[آمریکا]میخواهد که ایران گوش‌به‌فرمان آمریکا باشد. ملّت ایران از چنین اهانت بزرگی بشدّت رنجیده میشود و در مقابل آن کسانی و آن کسی که چنین توقّع غلطی از ملّت ایران دارد، با همه‌ی قدرت می‌ایستد.» ۱۴۰۴/۰۶/۰۲

امید آفرینی، سلاح قدرت و اقتدار ملی

از آنجا که تسلیم طلبان، امید را در جامعه هدف می‌گیرند، امیدآفرینی و روایت‌سازی از موفقیت‌ها، نقاط قوت ملت، ایستادگی‌ها و دستاورد‌های مقاومت موجب تقویت سرمایه‌ی اجتماعی و زنده‌شدن روح اعتماد در جامعه اسلامی خواهد شد. «امید» پیشران پیشرفت است که با تقویت و ترمیم آن و با روایت دستاورد‌ها و پیشرفت‌ها و تبیین نقاط قوت ملت ایران، یاس و ناامیدی تزریقی از جانب تسلیم‌طلبان کارگر نخواهد بود: «دشمن سعی می‌کند جوان‌های ما را ناامید کند؛ ما باید متقابلاً امیدآفرینی کنیم.

مسائل امیدزا در کشور کم نیست... امیدآفرینی، خودفریبی نیست. بعضی‌ها خیال می‌کنند امیدآفرینی پنهان‌کردن ضعف‌ها است، خودفریبی است؛ نه، ضعف‌ها هم باید بیان بشود، اشکالی ندارد؛ امّا در کنار بیان ضعف‌ها بایستی امیدآفرینی هم بشود، آینده و افق روشن در مقابل چشم قرار بگیرد و نشان داده بشود. ما امروز باید این آیه‌ی شریفه را در نظر بگیریم: «وَ لا تَهِنوا»، سست نشوید، «وَ لا تَحزَنوا»، اندوهگین نشوید، «وَ اَنتُمُ الاَعلَون»، شما برترین هستید، «اِن کُنتُم مُؤمِنین»؛ ایمان شما موجب علوّ شما است، موجب برتری شما است.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

ترس از قدرت‌های شیطانی ممنوع!

حضور هشت ماهه‌ی مردم بصیر و زمان‌شناس در خیابان و حمایت از میدان دیپلماسی و نظامی و تاب‌آوری در مقابل محاصره و جنگ نظامی و اقتصادی، بزرگترین سیلی بر گوش تسلیم‌طلبانی است که با بزرگنمایی قدرت دشمن و کوچک‌نمایی قدرت نظامی و موشکی، ایران را ضعیف می‌خواهند و در تلاش هستند تا مانع انتشار روایت قدرت ایران قوی باشند: «یک عده‌ای مردم را میترسانند: آقا بترسید. مقابله‌ی با آمریکا مگر شوخی است؟ پدرتان را در می‌آورند! آن جنگ نظامی‌شان، این تحریمشان، این فعالیت‌های تبلیغی و سیاسی‌شان.» ۱۳۹۱/۰۷/۱۹

حال آنکه تا آن هنگام که گفتمان ملت ایران، گفتمان «ما می‌توانیم» و راهبردش، امید و امیدآفرینی باشد؛ نه تنها ایران در برابر ظلم استکبار تسلیم نخواهد شد بلکه با تکیه بر اراده و اعتماد به وعده‌های الهی، پیشتاز فتح سکو‌های مختلف جهانی خواهد بود: «نترسید، فَلا تَخافوهُم. از آنها نترسید؛ از انحراف از راه خدا بترسید که اگر چنانچه از راه مستقیم انحراف پیدا کردیم، سرنوشت ما سرنوشت کشور‌هایی است که زیر بال آمریکایند، سرنوشت عربستان است، سرنوشت رژیم شاه است که [در آن نوع کشورها]همه‌ی امکانات کشور متعلّق به دشمن [است]و ملّت، ذلیلِ در مقابل دشمن و بی‌پناه در مقابل دشمن» ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

چنین ملتی از هیچ قدرتی جز خدا نخواهد ترسید و اعتقاد به تحقق وعده‌های الهی، ایمانشان را افزون نیز خواهد کرد: ««لئن لم ینته المنافقون و الّذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینة لنغرینّک بهم». پس مرجفون همینهایند. در یک چنین شرائطی، شرح حال مؤمن این است: «هذا ما وعدنا اللّه و رسوله»؛ ما تعجب نمیکنیم؛ خدا و رسولش به ما گفته بودند که اگر پابند به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید؛ دشمن‌ها سراغتان می‌آیند. بله، گفته بودند، حالا هم راست درآمد؛ دیدیم بله، آمدند. «و صدق اللّه و رسوله و ما زادهم الاّ ایمانا و تسلیما»؛ ایمانشان بیشتر شد.» ۱۳۹۱/۰۷/۱۹

منبع: فارس