فاطمه امیرزادگانی در رقابت‌های پرش طول بانوان کلاس T12 بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه امیرزادگانی در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، مدال برنز پرش طول بانوان کلاس T12 را کسب کرد.

امیرزادگانی در فینال این ماده با ثبت رکورد ۵ متر و ۱۳ سانتی‌متر در جایگاه سوم ایستاد. دو نماینده ازبکستان با رکوردهای ۵ متر و ۴۶ سانتی‌متر و ۵ متر و ۴۴ سانتی‌متر به ترتیب مدال‌های طلا و نقره را به دست آوردند. نماینده ازبکستان با ثبت رکورد ۵ متر و ۴۶ سانتی‌متر، رکورد بازی‌های پاراآسیایی را نیز شکست.

نماینده کشورمان در شش تلاش خود به ترتیب رکوردهای ۴ متر و ۷۲ سانتی‌متر، ۴ متر و ۹۷ سانتی‌متر، ۵ متر و ۲ سانتی‌متر، ۴ متر و ۹۲ سانتی‌متر، ۴ متر و ۸۱ سانتی‌متر و ۵ متر و ۱۳ سانتی‌متر را ثبت کرد و در نهایت روی سکوی سوم ایستاد.

برچسب ها: ناگویا ، پاراآسیایی
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