باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رامین موحدنیا سرمربی تیم ملی ووشو آقایان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد سانداکاران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: به نظرم اگر شرایط مثل همیشه پیش می‌رفت می‌توانست نتایج بهتر از این باشد، اما نتوانستیم نتایج دوره گذشته را تکرار کنیم. همه تلاش ما این بود که بتوانیم نتایج دوره قبل بازی‌های آسیایی را تکرار کنیم، اما به این مهم نرسیدیم.

او افزود: شاید در جا‌هایی با ما مهربان نبودند و یا عملکرد ورزشکاران ما خوب نبود و هر ۲ اتفاق افتاد و همه مسائل دست به دست هم دادند تا فقط یک مدال طلا گرفتیم. ما انتظار داشتیم که ۲ مدال طلا در ساندای مردان بگیریم، اما متاسفانه‌ این اتفاق نیفتاد.

چینی ها کسب مدال از سوی کشورهای دیگر در ووشو را بسته اند

موحدنیا درباره اینکه تیم ملی ووشو تنها طلایش را در مسابقه‌ای گرفت که چینی‌ها در فینال حریف ورزشکار ما نبودند، گفت: شما حساب کنید که ۱۵ مدال طلا در مجموع ساندای مردان و زنان توزیع شده و فقط یک مدال طلا به ایران تعلق گرفته است و هیچ کشوری به جز چین و ایران مدال طلا نگرفته است. یک مقدار این موضوع به نگاه چینی‌ها ارتباط دارد که علاوه بر اینکه کار را جدی گرفتند، همه چیز را بسته‌اند تا شرایط پیش نرود. شما نگاه کنید تکواندو هم برای کره جنوبی است، اما چنین اتفاقی برای کره جنوبی نیفتاده که فقط مدال‌های تکواندو را صاحب شود. کره جنوبی ۳ طلای تکواندو را گرفته، اما بقیه مدال‌ها را ایران و سایر کشور‌ها گرفتند.

چینی ها انحصار مدال های ووشو را در دست گرفتند

او خاطر نشان کرد: چینی‌ها سرمایه گذاری کردند و سال‌ها در بازی‌ها حضور دارند، اما هیچ کشوری مثل چین نمی‌تواند مدال طلا بگیرد و انحصار مدال‌ها را در دست گرفتند و هیچ توزیع مدالی وجود ندارد. چینی‌ها نمی‌گذارند مدال به سایر کشور‌ها برسد و این کار را سخت می‌کند.

داورها با ووشوکاران ما مهربان نبودند

موحد نیا درباره اینکه به نظرش چینی‌ها در نتایج و داوری‌ها نقش دارند، گفت: به هر حال داور‌ها با ما مهربان نبودند. ما اعتقاد داریم که در وزن‌های ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم در راند اول داوران خیلی شفاف به ما امتیاز ندادند و این مشخص بود.

به ندرت چینی ها را توانستیم در ووشو بزرگسالان شکست بدهیم

سرمربی تیم ملی ساندا درباره اینکه چرا راهکاری اندیشیده نمی‌شود تا بتوانیم چینی‌ها را شکست بدهیم، بیان کرد: ما نتایج خوبی هم در گذشته برابر چینی‌ها داشتیم که ورزشکاران ما توانستند مقابل چینی‌ها به برتری برسند. این موضوع بیشتر در جوانان رخ داده است و محدود بازیکنانی هستند که در بزرگسالان بتوانند برابر چینی‌ها به برتری برسند. فکر می‌کنم در کل ادوار حضور ووشو در بازی‌های آسیایی فقط ۴ ورزشکار از ۷ بازیکن توانستند با بردن چینی‌ها به مدال طلا برسند. به ندرت اتفاق افتاده که در بازی‌های آسیایی بتوانیم چینی‌ها را شکست بدهیم. البته در مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا این اتفاق افتاده است.

ما ۲شانس مدال آوری خود در ووشو را از دست دادیم

موحدنیا عنوان کرد: ما یکی، ۲ فرصت هم از دست دادیم و فردی مثل سیفی که یکی از پدیده‌های ووشو هست، آسیب دیده بود و اردیبهشت ماه از دور رقابت‌ها و دنیای حرفه‌ای ووشو کنار رفت. بازیکنی در وزن ۶۰ کیلو گرم داشتیم که پارسال برای ما طلا گرفت، اما امسال در بازی‌های آسیایی حضور نداشت. اگر این ۲ نفر آسیب نمی‌دیدند در نهایت می‌توانستند مدال بگیرند و نتیجه را متفاوت کنند همانند آنچه که در بازی آسیایی قبلی رقم خورد.

ما نمی توانیم در اردو‌های یک الی ۲ ماهه به چینی ها برسیم

سرمربی تیم ملی ساندا درباره اینکه راهکارش برای بردن تیم ملی ووشو چه چیزی هست، اظهار کرد: موضوع مهم این است که ما نمی‌توانیم در مقابل کشوری که رقم سازمان یافته در ووشو میلیون نفر است، پیروز شویم. آنها بیشتر از ایران ووشوکار دارند. به هر حال ما نمی توانیم در اردو‌های یک الی ۲ ماهه به این مهم برسیم. کار خوب فدراسیون ووشو این بوده که بازیکن از نوجوانی به بزرگسالی رسانده است که الان در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کند. این جوانان نیاز دارند که مدام رصد شوند و با آنها کار شود و نمی‌توانیم آنها را رها کنیم و ۲ ماه قبل از مسابقات به اردو بیایند و تمرین کنند و باز هم همان نتایج را رقم می‌زنند. مسیر تغییر نکرده است و بازیکن همان روش را ادامه بدهد.

افراد مستعد در ووشو را به صورت گلخانه ای می توانیم پرورش بدهیم

موحدنیا بیان کرد: برخی از جوانان باید در بحث روانشناسی و تکنیکال فنی تحت نظارت باشند. ما نمی‌توانیم به طور گسترده ووشو را رشد بدهیم، اما به صورت گلخانه‌ای می‌توانیم افراد مستعد را بیاوریم و در این فضا قرار بدهیم و آنها را از مسائل بیرونی ایمن نگه داریم تا بتوانیم به نتیجه دلخواهمان در مقابل حریف اصلی مان چین برسیم.

او افزود: خیلی‌ها حریف تیم ملی چین نبودند، اما همین تیم‌ها قهرمان ووشو هستند و ورزشکاران ما خیلی راحت از سد آنها عبور کردند. تیم ما جوان بود و ماباید برای چین تدابیری داشته باشیم تا بتوانیم جلوی این تیم قرار بگیریم.

تکلیف سرمربی ووشو بعد از جلسه فنی مشخص می شود

سرمربی ساندا درباره اینکه وضعیت قراردادش با تیم ملی ووشو به چه صورت شده است، گفت: من تا پایان بازی‌ها و مسابقات، سرمربی هستم و در جلسه فنی در مورد سرمربی بحث می‌شود و در نهایت تکلیف سرمربی ووشو مشخص می‌شود.

فدراسیون ها با پاداش کمیته ملی المپیک دچار چالش شدند

موحدنیا درباره اینکه پاداش مربیان ووشو داده شده است، گفت: پاداش‌های کمیته ملی المپیک پرداخت شده است. همچنین پاداش وزارت ورزش طی مراسمی به مدال آوران داده می‌شود. به نظرم در کل کار کمیته المپیک خوب نیست، چون پاداش‌ها قبلا تعریف شده بود، که چقدر پاداش مربی و بازیکن هست، اما در حالی که باید پاداش‌ها را افزایش می‌داد، پاداش‌ها را کاهش داد. کمیته ملی المپیک نصف پاداش ورزشکاران را پرداخت کرد و بقیه را به فدراسیون‌ها داد و تعریف نکرد که چه شکلی است. به نظرم کمیته ملی المپیک برای فدراسیون‌ها چالش‌های جدی ایجاد کرده است و همه آنها به مشکل خوردند. اینکه شما نصف پاداش‌ها را به چه کسی بدهید سرفصل سریال شده است.

او خاطر نشان کرد: به هر حال نصف پاداش‌ها به فدراسیون‌ها داده شده است که به مربیان بدهند، اما اینکه به مربیان کم و یا زیاد پول بدهند این موضوع کار را سخت کرده است.