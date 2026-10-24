باشگاه خبرنگاران جوان - تیم میکس ریکرو ایران با شکست هند در دیدار رده‌بندی، به مدال برنز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ دست یافت.

دیدار رده‌بندی رقابت‌های میکس تیراندازی با کمان در ماده ریکرو در مجموعه ورزشی اوزاکای ناگویا برگزار شد و تیم ایران با ترکیب سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی به مصاف نمایندگان هند رفت.

ملی‌پوشان کشورمان در پایان رقابتی نزدیک، با نتیجه ۵ بر ۴ حریف خود را شکست دادند و روی سکوی سوم ایستادند.

پیش از این، امیرمحمد بارانی در ماده پاراکامپوند به مدال نقره رسیده بود. با برگزاری دیدار رده‌بندی میکس ریکرو، پرونده کمانداران ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بسته شد؛ رقابت‌هایی که نمایندگان کشورمان در آن موفق به کسب مدال طلا نشدند.