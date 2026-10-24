باشگاه خبرنگاران جوان- هرمز صیدی در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، به مدال نقره ماده پرتاب نیزه مردان دست یافت.

صیدی در رقابت‌های کلاس ادغامی F37/F38 با ثبت رکورد ۵۰ متر و ۶۸ سانتی‌متر در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خود کرد.

نماینده هند با پرتابی به طول ۶۰ متر و ۴۹ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد جهان، قهرمان شد. نماینده چین نیز در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را به دست آورد.

نماینده کشورمان در شش تلاش خود به ترتیب رکوردهای ۴۹ متر و ۳۶ سانتی‌متر، ۴۵ متر و ۷۳ سانتی‌متر، ۴۳ متر و ۳۱ سانتی‌متر، ۵۰ متر و ۶۸ سانتی‌متر، ۴۹ متر و ۸۷ سانتی‌متر و ۴۳ متر و ۱۹ سانتی‌متر را ثبت کرد

رمز صیدی در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، به مدال نقره ماده پرتاب نیزه مردان دست یافت.

صیدی در رقابت‌های کلاس ادغامی F37/F38 با ثبت رکورد ۵۰ متر و ۶۸ سانتی‌متر در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خود کرد.

نماینده هند با پرتابی به طول ۶۰ متر و ۴۹ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد جهان، قهرمان شد. نماینده چین نیز در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را به دست آورد.

نماینده کشورمان در شش تلاش خود به ترتیب رکوردهای ۴۹ متر و ۳۶ سانتی‌متر، ۴۵ متر و ۷۳ سانتی‌متر، ۴۳ متر و ۳۱ سانتی‌متر، ۵۰ متر و ۶۸ سانتی‌متر، ۴۹ متر و ۸۷ سانتی‌متر و ۴۳ متر و ۱۹ سانتی‌متر را ثبت کرد.