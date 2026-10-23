مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از پیدا شدن سومین مفقودی حادثه سیل شب گذشته در روستای کانیان سلماس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی؛مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:پس از ۱۴ ساعت جستجو پیکر مفقودی سوم حادثه سیل روستای کانیان سلماس در فاصله ۸ کیلومتری از محل آخرین رویت پیدا شد.

وی افزود:با پیدا شدن این پیکر تعداد فوتی های سیل سلماس به ۳ نفر افزایش یافت.

محبوبی با بیان اینکه همزمان توزیع اقلام زیستی هلال‌احمر میان آسیب‌دیدگان سیل در سلماس انجام می شود گفت: در ادامه روند امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سیلاب در شهرستان سلماس، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با حضور در مناطق سیل‌زده، اقلام زیستی مورد نیاز را میان خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع کردند.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف تأمین نیازهای اولیه و کاهش بخشی از مشکلات خانواده‌های متأثر از سیلاب انجام شد و عملیات امدادرسانی و ارزیابی خسارات در مناطق آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.