الهام صالحی و شهلا حدیدی با کسب مدال‌های طلا و نقره پرتاب وزنه بانوان، روز درخشانی برای پارادوومیدانی ایران رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان ایران در رقابت‌های پرتاب وزنه بانوان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند.

در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی، الهام صالحی، شهلا حدیدی و الناز دارابیان در ماده پرتاب وزنه کلاس ادغامی F53/F54 به مصاف حریفانی از کشورهای مختلف رفتند و در پایان، صالحی و حدیدی موفق به کسب مدال شدند.

الهام صالحی با ثبت رکورد ۶ متر و ۷۹ سانتی‌متر و کسب ۸۱۹ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. شهلا حدیدی نیز با پرتابی به طول ۵ متر و ۸۶ سانتی‌متر و کسب ۶۲۴ امتیاز، به مدال نقره رسید.

نماینده کویت با رکورد ۴ متر و ۹۸ سانتی‌متر و ۴۰۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را کسب کرد. الناز دارابیان، دیگر نماینده کشورمان در این ماده، با ثبت رکورد ۴ متر و ۶۰ سانتی‌متر و کسب ۳۶۰ امتیاز، چهارم شد و از رسیدن به مدال بازماند.

صالحی در شش تلاش خود رکوردهای ۶ متر و ۵۶ سانتی‌متر، ۶ متر و ۳۳ سانتی‌متر، ۶ متر و ۵۳ سانتی‌متر، ۶ متر و ۶۳ سانتی‌متر، ۶ متر و ۷۹ سانتی‌متر و ۶ متر و ۱۸ سانتی‌متر را ثبت کرد.

حدیدی نیز با پرتاب‌های ۴ متر و ۹۶ سانتی‌متر، ۵ متر و ۶۲ سانتی‌متر، ۵ متر و ۸۳ سانتی‌متر، ۵ متر و ۸۶ سانتی‌متر، ۵ متر و ۶۳ سانتی‌متر و ۵ متر و ۷۹ سانتی‌متر به کار خود پایان داد.

برچسب ها: ناگویا ، پاراآسیایی
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