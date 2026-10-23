باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در حالی که دونالد ترامپ برای سفر دیپلماتیک به آسیا در ماه آینده آماده می‌شود، مقام‌های آمریکایی و کره جنوبی می‌گویند به دلیل بی‌پاسخ ماندن درخواست واشنگتن و شروط سخت پیونگ‌یانگ، احتمال دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی تا پایان سال کاهش یافته است.

به گزارش رویترز، پنج منبع آگاه از وضعیت اعلام کردند مقام‌های آمریکا و کره جنوبی احتمال برگزاری دیدار میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در سال جاری میلادی را رو به کاهش می‌دانند.

ترامپ که تنها رئیس‌جمهور آمریکا محسوب می‌شود که با یک رهبر کره شمالی دیدار کرده است، علاقه‌مند به ازسرگیری مذاکرات با پیونگ‌یانگ بوده؛ اما کره شمالی تمایل چندانی به دیپلماسی با هدف مهار برنامه هسته‌ای خود نشان نداده است.

به گفته این پنج منبع ــ که چهار نفر از آنها از سوی مقام‌های ارشد آمریکا و کره جنوبی در جریان موضوع قرار گرفته‌اند و نفر پنجم نیز یک مقام کره جنوبی است ــ واشنگتن تاکنون هیچ پاسخی از کره شمالی درباره برگزاری دیدار ترامپ و کیم دریافت نکرده است. همچنین تا نشست منطقه‌ای ماه آینده در چین که ممکن است این دیدار در حاشیه آن برگزار شود، زمان چندانی باقی نمانده است.

رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کرده‌اند پیونگ‌یانگ برای موافقت با برگزاری نشست دوجانبه، شروط سختی مطرح خواهد کرد که احتمالاً شامل کاهش تحریم‌ها نیز می‌شود؛ این در حالی است که خواهر قدرتمند کیم جونگ اون گفته است رابطه دو رهبر «عالی» است.

مقام آمریکایی: ترامپ آماده مذاکره است، اما دیداری برنامه‌ریزی نشده است

ترامپ در ماه اوت اعلام کرده بود قصد دارد اواخر سال جاری با کیم دیدار کند و رهبر کره شمالی نیز به پیام‌های او پاسخ داده است. همچنین سازمان اطلاعات کره جنوبی در اواخر ماه گذشته به قانون‌گذاران این کشور گفته بود احتمال دیدار ترامپ و کیم در حاشیه نشست ۱۸ و ۱۹ نوامبر گروه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شهر شنژن چین، ۵۰ درصد است.

با این حال، ترامپ روز دوشنبه احتمال برگزاری چنین دیداری در حاشیه نشست APEC یا نشست منطقه‌ای دیگری در فیلیپین را که آن هم در ماه نوامبر برگزار می‌شود، کم‌اهمیت جلوه داد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «من با او رابطه بسیار خوبی دارم و مطمئن نیستم که اساساً کسی درخواست دیدار کرده باشد.»

یکی دیگر از مقام‌های کره جنوبی که از این موضوع اطلاع دارد، گفت پیونگ‌یانگ هیچ اقدامی که نشان‌دهنده آمادگی برای دیدار با ترامپ باشد، انجام نداده است. تمامی منابع به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند تا بتوانند جزئیات گفت‌و‌گو‌های خصوصی را مطرح کنند.

وزارت خارجه کره جنوبی بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد. کانگ کیونگ‌وا، سفیر کره جنوبی در واشنگتن، نیز هفته گذشته گفته بود هیچ پیشرفت ملموسی در مسیر برگزاری نشست ترامپ و کیم حاصل نشده است.

نمایندگی دائم کره شمالی در سازمان ملل نیز بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد.

یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود سه نشست تاریخی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برگزار کرد که به تثبیت وضعیت شبه‌جزیره کره کمک کرد.»

این مقام افزود: «سیاست آمریکا در قبال کره شمالی تغییری نکرده است. رئیس‌جمهور ترامپ همچنان آماده گفت‌و‌گو با کیم جونگ اون، بدون هیچ پیش‌شرطی، است. در حال حاضر، دیداری برای اعلام وجود ندارد. رهبران در زمان مناسب با یکدیگر دیدار خواهند کرد.»

ماه گذشته نیز یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفته بود ترامپ برای گفت‌و‌گو با کیم «آماده» است و «توپ کاملاً در زمین کره شمالی قرار دارد».

احتمال برگزاری ناگهانی نشست ترامپ و کیم

آنکیت پاندا، پژوهشگر ارشد برنامه سیاست هسته‌ای در بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، گفت احتمال دیدار ترامپ و کیم در حاشیه نشست APEC کمتر از ۱۰ درصد است.

پاندا اظهار داشت: «اگر ترامپ خواهان دیدار با کیم باشد، فکر می‌کنم کره شمالی به دنبال یک علامت علنی و پرهزینه است.» وی در این زمینه استدلال کرد که تصمیم اخیر آمریکا برای کاهش دامنه رزمایش‌ها با کره جنوبی، برای جلب موافقت پیونگ‌یانگ کافی نبوده است.

واشنگتن گاهی از چین، که روابط نزدیکی با کیم دارد، برای میانجیگری و تسهیل مذاکرات با کره شمالی کمک خواسته است. با این حال، گفت‌و‌گو‌های دوستانه میان ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، که قرار است در حاشیه نشست APEC ادامه یابد، تاکنون به پیشرفت چشمگیری در تعامل با پیونگ‌یانگ منجر نشده است.

دو کره از نظر فنی همچنان در وضعیت جنگی قرار دارند؛ وضعیتی که پس از آتش‌بسی پایان یافت که به درگیری‌های جنگ کره در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ خاتمه داد.

آمریکا حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی و تجهیزات نظامی در کره جنوبی مستقر کرده است تا در چارچوب همکاری دفاعی مشترک، در برابر کره شمالی از این کشور دفاع کند. کره شمالی نیز به توسعه تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ادامه داده است.

مقام‌های کره جنوبی با استناد به برآورد‌های گروه‌های پژوهشی مستقل گفته‌اند کره شمالی بین ۸۰ تا ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد.

دیدار‌های ترامپ و کیم در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، با وجود اهمیت تاریخی، دستاورد ملموس و مشخصی به همراه نداشت.

میشل استیل، سفیر آمریکا در کره جنوبی، روز چهارشنبه در نشستی در سئول که به ابتکار اتاق بازرگانی آمریکا در کره برگزار شده بود، گفت: «نمی‌دانم چه زمانی قرار است با یکدیگر دیدار کنند.»

وی افزود اگر امکان هماهنگی برای برگزاری چنین دیداری فراهم شود، احتمالاً خبر آن به‌طور ناگهانی اعلام خواهد شد.

استیل تأکید کرد: «اگر این دیدار انجام شود، احتمالاً روز بعد یا با فاصله‌ای در حد یکی دو روز اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

منبع: رویترز