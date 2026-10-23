باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مدرسه فقط دیوار و کلاس و نیمکت نیست؛ جایی است که آینده کودکان شکل می‌گیرد. حالا در کرمان، ساخت مدرسه‌ای به نام شهدای خبرنگار به فرصتی برای مشارکت مردم تبدیل شده است؛ فرصتی که در آن، سهم هر شهروند ۱۴ هزار تومان تعریف شده تا قدمی برای رفع کمبود فضای آموزشی در یکی از مناطق نیازمند شهر برداشته شود.

۲۵ مهر ۱۴۰۵، کلنگ ساخت مدرسه ۹ کلاسه شهدای خبرنگار با حضور استاندار کرمان و جمعی از مسئولان اجرایی در بلوار شهید سیدحسن نصرالله (حجاج) به زمین زده شد؛ پروژه‌ای که ایده و پیگیری آن از سوی خبرنگاران و فعالان رسانه شکل گرفت تا مطالبه‌ای اجتماعی، به اقدامی ماندگار برای آینده دانش‌آموزان تبدیل شود.

مدرسه‌ای برای محله‌ای چشم‌انتظار

منطقه بلوار حجاج، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی کرمان، با وجود تراکم جمعیتی و نیاز به فضای آموزشی، با کمبود مدرسه دولتی روبه‌روست؛ کمبودی که دسترسی دانش‌آموزان به محیط آموزشی مناسب را با دشواری‌هایی همراه کرده است.

مدرسه شهدای خبرنگار قرار است پاسخی به همین نیاز باشد؛ بنایی دوطبقه با ۹ کلاس درس که در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای ۸۶۳ مترمربع ساخته می‌شود و برای تحصیل دانش‌آموزان دختر در مقطع ابتدایی در نظر گرفته شده است.

این پروژه قرار است ۲۵ شهریور ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد؛ اما رسیدن از کلنگ‌زنی به افتتاح، علاوه بر برنامه‌ریزی و اجرای دقیق، به تأمین منابع مالی و همراهی مردم نیاز دارد.

۱۴ هزار تومان؛ کوچک در جیب، بزرگ در کنار هم

شاید ۱۴ هزار تومان برای هر شهروند مبلغ بزرگی نباشد، اما وقتی سهم‌های کوچک در کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند بخشی از هزینه ساخت یک مدرسه را تأمین کنند. ایده این فراخوان نیز بر همین اصل استوار است؛ اینکه ساخت فضای آموزشی تنها بر دوش دولت یا چند خیر بزرگ نباشد و مردم هم بتوانند، متناسب با توان خود، در این کار سهیم شوند.

مشارکت در ساخت مدرسه شهدای خبرنگار، افزون بر کمک به تأمین فضای آموزشی، فرصتی برای تبدیل یک مطالبه محلی به مسئولیتی مشترک است؛ مسئولیتی که نتیجه آن می‌تواند سال‌ها در زندگی دانش‌آموزان یک محله باقی بماند.

مشارکت از مسیر سامانه بهساز مدرسه

بر اساس فراخوان منتشرشده برای این پروژه، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه «بهسازمدرسه» به نشانی زیر، سهم خود را در این اقدام خیرخواهانه ثبت کنند:

https://besazemadrese.ir/l/mfET

مشارکت مردمی زمانی اعتمادآفرین خواهد بود که در کنار سهولت پرداخت، گزارش روشنی از میزان کمک‌های جمع‌آوری‌شده، هزینه‌کرد منابع و روند پیشرفت پروژه نیز در دسترس باشد. نظارت بر کیفیت ساخت، مصالح مصرفی و شفافیت مالی نیز از موضوعات مهمی است که باید تا زمان تکمیل مدرسه مورد توجه قرار گیرد.

مدرسه شهدای خبرنگار حالا از مرحله ایده و مطالبه عبور کرده و وارد مسیر ساخت شده است؛ مسیری که مقصد آن، فراهم‌شدن فضای آموزشی برای دانش‌آموزانی است که به مدرسه‌ای نزدیک‌تر و مناسب‌تر نیاز دارند.

۱۴ هزار تومان شاید به‌تنهایی دیواری را بالا نبرد، اما وقتی سهم شهروندان یک شهر کنار هم قرار بگیرد، می‌تواند بخشی از مسیر ساخت مدرسه را هموار کند. ارزش این مشارکت فقط در مبلغ آن نیست؛ در این است که آینده کودکان یک محله، به دغدغه مشترک مردم شهر تبدیل شود.