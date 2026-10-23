باشگاه خبرنگاران جوان - آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار داشت: ارزشمندی یمن یک اهمیت راهبردی و استراتژیک برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود؛ چرا که این کشور یکی از درگاه‌های ورود به تنگه باب‌المندب، خلیج عقبه و بندر ایلات است و در حوزه استراتژی، نظامی و پشتیبانی بر رژیم صهیونیستی اثرگذاری زیادی دارد.

وی با اشاره به نقش فعال یمن در بازه زمانی پس از هفت اکتبر، تصریح کرد: یمن با اقدامات نظامی خود، رژیم صهیونیستی را در بسیاری از عرصه‌ها تحت تاثیر قرار داده است.

آجرلو همچنین با تحلیل نقش عربستان افزود: اشتباهات محاسباتی اسرائیل منجر به ورود عربستان به این چالش‌ها شده است.

وی تصریح کرد: اسرائیل با ارائه گزارش‌های خاص، باعث ایجاد خطای شناختی در روند عادی‌سازی با عربستان شده و این کشور را درگیر منازعه کرده است؛ در حالی که شکست دادن نیروهایی که از موجودیت خود دفاع می‌کنند، فرآیند ساده‌ای نخواهد بود.