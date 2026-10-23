مانور لحظه صفر در فلارد/ بسیج ۲۵۰ نیروی عملیاتی برای سنجش آمادگی در شرایط بحران+تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - مانور لحظه صفر با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار فلارد و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

کیانوش نادری مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: در این مانور، ۲۰ دستگاه اجرایی و خدمات‌رسان با مشارکت ۲۵۰ نفر از نیرو‌های امدادی، انتظامی و خدماتی در قالب ۴۰ اکیپ عملیاتی، مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در سناریوی رزمایش را اجرا کردند.

وی افزود: ارزیابی سرعت عمل نیروها، سنجش توان پاسخگویی دستگاه‌ها در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول، از مهم‌ترین اهداف این مانور بود.

نادری بیان داشت: اجرای این رزمایش، زمینه شناسایی نقاط قوت و بهبود فرایند‌های عملیاتی را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های مسئول با آمادگی و هماهنگی بیشتر، در زمان وقوع حوادث احتمالی وارد عمل شوند.