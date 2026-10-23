مانور لحظه صفر با مشارکت ۲۰ دستگاه اجرایی، ۲۵۰ نیروی عملیاتی و ۴۰ اکیپ امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان در شهرستان فلارد برگزار شد تا سرعت واکنش، توان عملیاتی و هماهنگی دستگاه‌ها در شرایط اضطراری ارزیابی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - مانور لحظه صفر با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار فلارد و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

کیانوش نادری مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: در این مانور، ۲۰ دستگاه اجرایی و خدمات‌رسان با مشارکت ۲۵۰ نفر از نیرو‌های امدادی، انتظامی و خدماتی در قالب ۴۰ اکیپ عملیاتی، مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در سناریوی رزمایش را اجرا کردند.

وی افزود: ارزیابی سرعت عمل نیروها، سنجش توان پاسخگویی دستگاه‌ها در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول، از مهم‌ترین اهداف این مانور بود.

نادری بیان داشت: اجرای این رزمایش، زمینه شناسایی نقاط قوت و بهبود فرایند‌های عملیاتی را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های مسئول با آمادگی و هماهنگی بیشتر، در زمان وقوع حوادث احتمالی وارد عمل شوند.

برچسب ها: مدیریت بحران ، مانور
خبرهای مرتبط
برگزاری مانور زلزله ۵.۷ ریشتری در شهرکرد + فیلم
آماده‌باش اکیپ خدماتی و ستادی مدیریت شهری در پی احتمال بارش‌ها
دشمن حریف متخصصان ایرانی هم نشد؛ فولاد سفید دشت به مدار تولید بازگشت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش: توان دفاعی نیروهای مسلح، مانع تحقق اهداف دشمن شد
آخرین اخبار
هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش: توان دفاعی نیروهای مسلح، مانع تحقق اهداف دشمن شد
تنگه هرمز از برگ‌های برنده ایران در برابر آمریکا و متحدانش است
از سکو‌های ملی تا نقره ناگویا/ زهرا آقایی افتخارآفرین شد+فیلم
نقره ناگویا بر گردن غریب‌شاهی/ ایستادگی قهرمان چهارمحال‌وبختیاری با دست آسیب‌دیده+فیلم
مانور لحظه صفر در فلارد/ بسیج ۲۵۰ نیروی عملیاتی برای سنجش آمادگی در شرایط بحران+تصاویر