وزیران خارجه هفت کشور اروپایی و خاورمیانه‌ای در استانبول گرد هم آمده‌اند تا درباره تنگه هرمز، بحران‌های منطقه و راهکار‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها گفت‌و‌گو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیران خارجه هفت کشور اروپایی و خاورمیانه‌ای روز جمعه در استانبول نشستی با محوریت تنگه هرمز و بحران‌های خاورمیانه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع در وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد وزیران کشور‌های گروه «E۳» شامل انگلیس، فرانسه و آلمان با همتایان خود از گروه تازه‌تأسیس «R۴» متشکل از ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و مصر دیدار کردند.

بر اساس این گزارش، طرف‌ها درباره مسئله فلسطین، تحولات یمن، وضعیت تنگه هرمز و راه‌های پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تبادل نظر کردند.

دفتر اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس، اعلام کرد که محور اصلی این مذاکرات تنگه هرمز و وضعیت عربستان سعودی خواهد بود.

این دفتر افزود میلیبند در این نشست از راه‌حل دیپلماتیک برای بازگرداندن کامل حقوق کشتیرانی حمایت خواهد کرد.

بر اساس اعلام دفتر وزیر خارجه انگلیس، لندن همچنین در همین هفته جنگنده‌های «تایفون» نیروی هوایی سلطنتی این کشور را برای کمک به تثبیت اوضاع منطقه و دفاع از حریم هوایی عربستان سعودی در برابر حملات انصارالله یمن اختصاص داده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: عربستان و پاکستان ، وزیر دفاع انگلیس
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