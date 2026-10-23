باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با پیروزی ۲ بر یک مقابل تایلند در دیدار رده‌بندی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

ملی‌پوشان کشورمان امروز جمعه، اول آبان‌ماه، در ورزشگاه تراسپو تسوروما به مصاف تایلند رفتند. در این دیدار ابتدا تیم تایلند در دقیقه ۹ به گل رسید، اما حسین رجب‌پور در دقیقه ۱۱ گل تساوی ایران را به ثمر رساند. دو دقیقه بعد نیز مرتضی کریمی در دقیقه ۱۳ گل دوم را وارد دروازه حریف کرد تا ایران در نهایت با نتیجه ۲ بر یک پیروز شود و روی سکوی سوم بایستد.

یکی از صحنه‌های قابل توجه این مسابقه، شادی حسین رجب‌پور پس از گلزنی و دعاخواندن او از کنار زمین در ادامه بازی بود؛ بازیکنی که پس از تعویض، از جایگاه ذخیره‌ها پیروزی هم‌تیمی‌هایش را طلب می‌کرد.

این پیروزی برای شاگردان جواد فلفلی اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چراکه ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی با نتیجه یک بر صفر مقابل تایلند شکست خورده بود.

تیم کشورمان در ادامه مرحله مقدماتی، کره‌جنوبی را با نتیجه ۳ بر یک، چین را ۲ بر صفر و هند را ۵ بر صفر شکست داد، اما در آخرین مسابقه این مرحله با نتیجه ۲ بر یک مغلوب ژاپن شد و از رسیدن به فینال بازماند.

مرتضی کریمی با گلزنی در دیدار رده‌بندی، شمار گل‌های خود در این دوره از رقابت‌ها را به ۶ رساند و بهترین گلزن ایران شد. حسین رجب‌پور نیز با سه گل، در رده دوم گلزنان تیم ملی قرار گرفت.

به این ترتیب، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با ثبت چهار پیروزی و دو شکست در شش مسابقه، بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ را با کسب مدال برنز به پایان رساند.