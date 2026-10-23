مدیرکل گمرکات ایلام از صادرات ۴۵۳ میلیون دلاری در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرز بین‌المللی مهران به‌عنوان نزدیک‌ترین گذرگاه زمینی ایران به بغداد و عتبات عالیات، علاوه بر جایگاه راهبردی در تردد زائران، یکی از مهم‌ترین مسیرهای صادرات کالا به عراق و بازارهای منطقه به شمار می‌رود؛ گذرگاهی که با وجود ظرفیت قابل‌توجه تجاری، توسعه زیرساخت‌های آن همچنان یکی از پیش‌نیازهای افزایش مبادلات اقتصادی است.

مرز مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب‌غربی ایلام و ۲۳۰ کیلومتری بغداد قرار دارد و به دلیل همجواری با استان واسط عراق و دسترسی مناسب به بازار این کشور، نقشی مهم در تجارت خارجی ایران ایفا می‌کند. بر اساس آمار ارائه‌شده، سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از این مرز عبور کرده است؛ ظرفیتی که به باور کارشناسان اقتصادی، در صورت بهره‌برداری کامل و رفع محدودیت‌های زیرساختی، می‌تواند زمینه افزایش صادرات تا حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال را فراهم کند.

مهران؛ مسیر دسترسی به بازارهای متنوع عربی

سهراب کمری، مدیرکل گمرکات استان ایلام اظهار کرد: کالاهای صادرشده از مرز مهران علاوه بر عراق، راهی بازارهای اردن، مصر، عربستان سعودی و سوریه نیز می‌شود.

این گستره صادراتی نشان می‌دهد که اهمیت مهران تنها به مبادلات مرزی با عراق محدود نیست و این گذرگاه می‌تواند به بستری برای توسعه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای متنوع منطقه تبدیل شود؛ ظرفیتی که فعال‌سازی آن، علاوه بر افزایش صادرات، می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان ایلام کمک کند.

مانعی برای صادرات نیست؛ زیرساخت‌ها باید تقویت شوند

مدیرکل گمرکات استان ایلام با اشاره به وضعیت جاری مبادلات تجاری در مرز مهران افزود: در حال حاضر مانعی پیش روی صادرات کالا از این مرز وجود ندارد و فرآیندهای گمرکی در جریان است.

به گفته کمری، فراهم بودن شرایط برای انجام صادرات می‌تواند زمینه فعالیت بیشتر بازرگانان و افزایش حجم مبادلات در ماه‌های آینده را فراهم کند؛ با این حال، تداوم این روند و استفاده حداکثری از ظرفیت تجاری مهران، به تناسب زیرساخت‌های مرزی با حجم مبادلات نیاز دارد.

وی زیرساخت‌ها را یکی از حلقه‌های مهم بهره‌گیری کامل از ظرفیت این گذرگاه دانست و تصریح کرد: هر اندازه امکانات مرزی متناسب با حجم مبادلات توسعه یابد، روند تجارت روان‌تر می‌شود و پاسخ‌گویی به صادرکنندگان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد؛ از این رو، تقویت زیرساخت‌ها باید در اولویت برنامه‌های توسعه اقتصادی استان قرار گیرد.

ظرفیت 10 میلیارد دلاری در گرو توسعه زیرساخت‌ها

مرز مهران به واسطه موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بازار عراق و امکان ارتباط تجاری با دیگر کشورهای عربی، از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات برخوردار است؛ ظرفیتی که تحقق آن می‌تواند جایگاه ایلام را در تجارت خارجی کشور ارتقا دهد.

کمری با تأکید بر نقش راهبردی مهران در مبادلات با کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: تداوم صادرات، حفظ شرایط مساعد برای فعالان اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های مرزی، سه ضلع اصلی بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت است.

با توجه به حجم فعلی مبادلات و برآورد مطرح‌شده از امکان افزایش صادرات تا حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال، توسعه زیرساخت‌های مرزی و برنامه‌ریزی برای تسهیل تجارت می‌تواند مسیر تبدیل مهران به یکی از محورهای مهم صادرات زمینی ایران را هموار کند؛ مسیری که آثار آن، فراتر از مرزها، در رونق اقتصادی و اشتغال استان ایلام نیز نمایان خواهد شد.