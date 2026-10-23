باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - ولی پور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: زهرا آقایی سامانی در حرکت نخست وزنه ۱۳۳ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد، اما تلاش‌های او برای ثبت وزنه‌های ۱۳۸ و ۱۴۳ کیلوگرمی در حرکات دوم و سوم از سوی داوران پذیرفته نشد و در نهایت با همان رکورد حرکت نخست به کار خود پایان داد.

وی با اشاره به حضور موفق این ورزشکار در رقابت‌های مختلف ملی و بین‌المللی و کسب نشان‌های ارزشمند، این مدال را جلوه‌ای از توانمندی و ظرفیت ورزشکاران بانوی چهارمحال‌وبختیاری در عرصه ورزش قهرمانی دانست.