استاندار لرستان گفت: مدیرانی که می‌توانند در چارچوب سیاست‌های کلان استان فعالیت کنند باید با قدرت پیش بروند و در صورت ناتوانی در همراهی با این مسیر درباره ادامه مسئولیت خود تصمیم بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سید سعید شاهرخی با تاکید بر تحول مدیریتی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

وی ادامه‌داد: مدیران باید متناسب با سیاست‌های کلان استان حرکت و در حوزه تخصصی خود برای استفاده از ظرفیت‌های موجود، رفع موانع و ایجاد نتایج ملموس تلاش کنند.

نماینده عالی دولت در لرستان با بیان اینکه همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها باید در این دوره تقویت شود، گفت: مدیران با پرهیز از نگاه‌های محدود و بخشی برای تحقق اهداف مشترک توسعه‌ای استان گام بردارند.

شاهرخی افزود: سیاست مدیریت ارشد استان، حرکت به سمت توسعه متفاوت، استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌ و افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و منابع است، مدیرانی که می‌توانند در چارچوب این سیاست‌ها فعالیت کنند باید با قدرت پیش بروند و در صورت ناتوانی در همراهی با این مسیر درباره ادامه مسئولیت خود تصمیم بگیرند.

وی تصریح کرد: معیار ارزیابی مدیران، عملکرد و میزان تحقق اهداف است و فشارهای بیرونی نباید مانع اجرای برنامه‌های کارشناسی و اولویت‌های توسعه‌ای شود.

نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه منابع و امکانات کشور محدود است، گفت: نمی‌توان در همه استان‌ها، بخش‌ها و موضوعات به‌صورت پراکنده هزینه کرد و انتظار داشت نتایج مطلوب به دست آید بلکه باید اولویت‌های هر استان به‌درستی استخراج شود تا اعتبارات و ظرفیت‌های مدیریتی در مسیر تحقق آن‌ها قرار گیرد.

شاهرخی با بیان اینکه در دو سال باقی‌مانده از فعالیت دولت دو هدف اساسی در استان دنبال می‌شود، افزود: این مهم، نهادینه کردن فرهنگ مدیریت، برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج و ایجاد الگویی روشن برای آیندگان است تا مشخص شود توسعه پایدار از مسیر برنامه‌محوری، اولویت‌بندی و ارزیابی مستمر نتایج، امکان‌پذیر خواهد بود.

اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: استانداری ، لرستان
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